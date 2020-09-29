Son dakika politika: Gerze Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası tamamlandı - Son Dakika

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Gerze Jandarma Komutanlığı Hizmet Binasının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını duyurdu.

Sinop İl Özel İdaresi uhdesinde ihalesi yapılan ve yeni hizmet binasının geçici kabulü tamamlandı. Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Maviş, 1704 metrekarelik alana iki katlı olarak inşa edilen yeni hizmet binası ile birlikte, jandarma teşkilatının ilçe sakinlerine çok daha kaliteli ve güvenli hizmet sunacağını ifade etti.

Yeni hizmet binasının bilişim, haberleşme ve teknik alt yapı bakımından da teknolojinin gerektirdiği tüm imkanlara uygun biçimde tasarlandığını dile getiren Maviş, ilçedeki asayiş ve güvenlik hizmetleri konusunda jandarma teşkilatının gücüne güç katacağını vurguladı. - SİNOP