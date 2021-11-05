İçişleri Bakanı Soylu, MHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği İzmir'de MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

İzmir Valiliğinde, İl Güvenlik Toplantısı'na katılan Bakan Soylu, daha sonra Konak Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Konak Meydanı'nda AK Parti Konak İlçe Başkanlığı tarafından kurulan "AK Nokta"yı ziyaret eden Soylu, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bakan Soylu ardından MHP İzmir İl Başkanlığına geçti. İl Başkanı Veysel Şahin tarafından karşılanan Soylu, Şahin ve MHP yöneticileriyle sohbet etti.

Soylu'ya ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli eşlik etti.