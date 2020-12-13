Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu: "Şehit aileleri 'Biz İçişleri Bakanı'na ulaşamadık.' derlerse Allah beni çarpar" - Son Dakika

Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu: "Şehit aileleri 'Biz İçişleri Bakanı'na ulaşamadık.' derlerse Allah beni çarpar"

13.12.2020 02:39
Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu:

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz şehit ailelerinin her sözünü yerine getirmek zorundayız ve getiriyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz şehit ailelerinin her sözünü yerine getirmek zorundayız ve getiriyoruz. Şehit aileleri 'Biz İçişleri Bakanı'na ulaşamadık.' derlerse Allah beni çarpar." dedi.

Soylu, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayet ettiği 80 yaşındaki kadının evine polis baskını yapıldığı" iddiasına cevap veren Soylu, "Bu mesele dün arkadaşlarımız tarafından açıklandı. Evine tebligat gönderildi. Bu işte hepsiyle ilgili usul budur. Davet edildi ve Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesini verdi ve evine gitti. Polisin gidip kendini gece yarısı alması gibi bir şey söz konusu değil." dedi.

"Şehit polislerin ailelerine 6 bin 150 lira aylık bağlanıyor"

Soylu, "Şehit babasına devletin 121 lira maaş bağladığı" iddiasıyla ilgili olarak, şehit polislerin ailelerine 6 bin 150 lira aylık bağlandığını belirtti.

"Sivil şehit" kavramının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti hükümetleri döneminde, Meclis'in iradesiyle çıktığını dile getiren Soylu, sivil şehitlere 1.467 lira ödendiğini kaydetti. Süleyman Soylu, "Dul eş, anne, baba ve iki çocuk. 1.467 lira bütün bunlara bölünüyor. Başka bir şey mümkün değil, yine yanlış. Ben Çalışma Bakanlığı yaptım. Yapmayın Allah'ınızı severseniz. Bildiğim iş yani." ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazilerin, başlarının tacı olduğunu vurgulayan Soylu, "Yaptığım işi bir ibadet gibi görürüm. Biz şehit ailelerinin her sözünü yerine getirmek zorundayız ve getiriyoruz. Bunu herkes bilir. İddialı bir söz söylüyorum, şehit aileleri 'Biz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ulaşamadık.' derlerse Allah beni çarpar. Biz bu ölçeklerin çok dışında her işlerinin emrindeyiz ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kimse Kürtçe mevlit okudu diye hapse atılmadı"

İçişleri Bakanı Soylu, "bir vatandaşın, Kürtçe mevlit okuduğu için hapse atıldığı" iddiasına ilişkin, "Bu ülkede kimse Kürtçe mevlit okudu diye hapse atılmadı. Bu olay da bu değil zaten. Bu da yalan." dedi.

İçişleri Bakanı olarak Mardin'de, Suriye'den gelen bombayla ölen insanların mevlidine katıldığını hatırlatan Soylu, "Orada Arapça mevlit de okundu, Kürtçe mevlit de okundu. Ben İçişleri Bakanı olarak dinledim. Böyle bir şey söz konusu değil." diye konuştu.

"Garzan Mezarlığı'ndan 282 cenaze çıkarıldığı ve Kilyos'ta bir kaldırıma toplu şekilde defnedildiği" iddiasını da yanıtlayan Soylu, "Bir terör örgütü getirdi, 270'in üzerinde teröristi bir yere gömdü. Affedersiniz, siz cenazelerinizi böyle mi gömüyorsunuz? Adı, soyadı belli değil, bilmem nesi belli değil. Mahkeme karar verdi ve mahkemenin kararıyla her biri oradan alındı, Adli Tıp'a gönderildi. 16'sının kimliği belirlendi. Diğerleri de kimsesizler mezarlığına gönderildi. Burası bir hukuk devletidir. Biz mezarlara da ölülere de saygı gösteririz. Ölülere, mezarlara saygı göstermeyen sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, Kürtçe, Şehit, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu: 'Şehit aileleri 'Biz İçişleri Bakanı'na ulaşamadık.' derlerse Allah beni çarpar' - Son Dakika


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