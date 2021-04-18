İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'de - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısına katılmak üzere Bingöl'e geldi.

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