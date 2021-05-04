İçişleri Bakanlığından, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açıklama Açıklaması

04.05.2021 15:18
İçişleri Bakanlığından, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açıklama Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılmadığını, yapılan işlemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılan bir ön inceleme olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılmadığını, yapılan işlemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılan bir ön inceleme olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs'ta bir gazetede "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde elleri arkadan bağlanmış şekilde yürümesinin İçişleri Bakanlığını harekete geçirdiği, elleri arkasında gezdiği için hakkında soruşturma açıldığı ve mülkiye müfettişi tarafından ifadesinin istendiği" şeklinde özetlenebilecek haberin yer alması üzerine, açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, kayıtların tetkikinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, görevinden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, ziyaret ettiği belediye başkanlarının ve anılan partinin teröre olan yardımlarını desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı" iddialarını içeren şikayette bulunulduğu, Başsavcılık tarafından da 10 Eylül 2020 tarihli yazıyla İçişleri Bakanlığından işlem yapılmasının talep edildiği anımsatıldı.

Başsavcılığın talebi üzerine, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince Bakanlık makamının 24 Ocak 2021 tarihli onayı üzerine mülkiye müfettişi görevlendirildiği, müfettiş tarafından da 28 Nisan 2021 tarihinde ifade talebinde bulunulduğu, ifadenin henüz müfettişe ulaşmadığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu haberde yer aldığının aksine, Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir. Ön inceleme ise 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince yürütülmekte ve iddianın savcılıkça soruşturulmasını gerektirecek nitelikte olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ön inceleme sonucunda savcılıkça soruşturma açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilmesi durumunda, yetkili makam tarafından soruşturma izni verilmekte, diğer durumda ise verilmemektedir. 4483 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi gereğince; ön inceleme sürecinin tamamlanabilmesi için, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesinin alınması zorunluluğu bulunmaktadır. İfade talep edilmesi, kamu görevlisi hakkında mutlaka soruşturma izni verileceği anlamına gelmeyip, savunma yapabilmesi için kendisine yasal olarak tanınmış bir hak olduğundan müfettiş tarafından tamamlanması zorunlu olan rutin bir işlemdir.

Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılan bu ön inceleme sürecinde de diğer görevliler gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından da ifade talep edilmiştir. İfadenin gelmesini müteakip, müfettişçe 'soruşturma izni verilmesi' veya 'verilmemesi' kanaatiyle ön inceleme raporu düzenlenecek, yetkili merci tarafından bahse konu kararlardan biri verilerek, ilgililere tebliği ile de süreç tamamlanmış olacaktır."

İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığından, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika


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