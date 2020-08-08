Son dakika politika: Irak hükümetinden, el-Kazimi'nin ABD ziyaretine ilişkin açıklama - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin ABD'ye yapacağı ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ile ele alacağı konular açıklandı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, el-Kazimi'nin ABD'nin daveti üzerine gelecek hafta resmi ziyaret başlatacağını belirterek, el-Kazimi'nin 20 Ağustos tarihinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği aktarıldı. Üst düzey bir heyetle başkanlık eden el-Kazimi'nin ABD'deki temaslarında, ikili ilişkilerin yanı sıra güvenlik, enerji, sağlık, ekonomik ve yatırım alanlarının geliştirme yollarını görüşmesi bekleniyor. El-Kazimi gündeminde korona virüsüyle mücadele yolları görüşmesi planlanıyor. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, ülkesiyle ABD arasındaki stratejik müzakere görüşmelerini tamamlamak için el-Kazimi'nin Washington'u ziyaret edeceğini duyurmuştu. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada görüşmenin 20 Ağustos tarihinde gerçekleşeceği belirtilmişti. - ERBİL