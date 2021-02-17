Son dakika haber... - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir. - Son Dakika

Son dakika haber... - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir.

17.02.2021 18:17

Son dakika haberler: - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir. Dolayısıyla, üzerinde konuşan herkesin, sözlerine dikkat etmesi gerekir. Ancak bu dikkat, yapılan bir yanlış varsa, bir hata varsa, üzerini örtmek için bahane olamaz"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir. Dolayısıyla, üzerinde konuşan herkesin, sözlerine dikkat etmesi gerekir. Ancak bu dikkat, yapılan bir yanlış varsa, bir hata varsa, üzerini örtmek için bahane olamaz" dedi.

Akşener, partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener, Gara'da şehit düşen asker ve vatandaşlara değinerek, "Kahraman şehitlerimizin aziz ruhları şad, mekanları cennet olsun. Cenab-ı Hak onları, Peygamber efendimize komşu kılsın. Dava arkadaşlarım; En başından söyleyeyim; Ülkeyi yönetenler, devlet adabına, devlet edebine, devlet idaresinin sorumluluğuna uygun davranmasalar da, biz sözlerimizi seçerek konuşacağız. 10 şehrimizde, şehit cenazelerimiz vardı. 10 şehrimize ateş düştü. Milletçe yüreğimiz yandı. Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir. Dolayısıyla, üzerinde konuşan herkesin, sözlerine dikkat etmesi gerekir. Ancak bu dikkat, yapılan bir yanlış varsa, bir hata varsa, üzerini örtmek için bahane olamaz. Başarılı operasyonların müjdesini kendi verip, felaketlerin açıklamasını, Valilere, Bakanlara havale etmek, devletin değil, algının yönetimidir. Milli güvenliğimizi ilgilendiren alanlarda, sessizliği anlar, saygıyla da karşılarız. Ama evlatlarımıza ne olduğunu, doğal olarak bilmek isteriz. Bugüne kadar, bu tür operasyonları başarıyla yürüten, bu konuda dünyaya örnek olan kahraman askerlerimizin, neden böyle bir sonuçla karşılaştığını öğrenmek isteriz. Çok daha beter cehennemlere, sessizce süzülüp, teröristin hakkından gelip, güvenle çıkan kahramanlarımız, bu kez, neden böyle bir sonuçla karşılaştı, anlamak isteriz. Bu işte, siyasetin parmağı var mı, yok mu bilmek isteriz. Bu aziz milletimizin en doğal hakkı, bizim de milletimize karşı görevimizdir. Siz, şehit anasını kongreye canlı bağlayıp, felaketten siyaset devşirme peşinde koşabilirsiniz. Biz koşamayız. Siz, sosyal medyada, Meclis kürsülerinden linç kampanyaları başlatıp, şehitlerimizi sizden olmayana saldırmak için araç yapmaya cüret edebilirsiniz" değerlendirmesini yaptı.

Akşener, bu tür olayların ardından devlet idarecilerinin sözlerine dikkat etmesi gerektiğinin altın çizerek, "Devlet idare edenler, terör örgütünün alıkoyduğu evlatlarımıza, 'Esir' demez, diyemez. Devletin zirvesi, bu ülkenin kahraman evlatları için 'Esir' kelimesini kullanamaz. Siz hiç yabancı devlet görevlilerinin, kaçırılan vatandaşları için 'esir' dediğini duydunuz mu? Ciddiyet sahibi görevlilerden bunu duyamazsınız, çünkü bunun bir sebebi vardır. Esir, savaşta alınan tutsaktır. Türkiye savaşmıyor, Türkiye terörle mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

(AUÖ-BC-BA-Y)

Son dakika haber... - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir.
Son dakika haber... - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir.
Son dakika haber... - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir.
Son dakika haber... - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir.
Son dakika haber... - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir.
Son dakika haber... - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir.
Son dakika haber... - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir.

İYİ Parti, Milli, Terör, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - 'Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir. - Son Dakika


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