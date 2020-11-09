Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü mesajı - Son Dakika

Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü mesajı

09.11.2020 21:03
Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü mesajı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Tatar mesajında, "Atatürk demek, size esareti layık görenlere karşın özgürlük ve egemenlik bayrağını göndere çekmektir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk'ü 82. ölüm yıldönümünde yayımladığı mesaj ile andı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz komutan, devlet adamı ve devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ü 82'nci ölüm yıldönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz. Atatürk demek, size esareti layık görenlere karşın özgürlük ve egemenlik bayrağını göndere çekmektir. Atatürk demek, çağdaşlıktır, ilim ve bilimi esas almaktır. Atatürk demek, inanmak, kararlı olmak ve mücadele etmektir. Ne mutlu ki, Atatürk'ün 'en büyük eserimdir' dediği Türkiye Cumhuriyeti 97 yıldır her türlü saldırıya rağmen her geçen gün daha da güçlenerek emin adımlarla yolunda ilerliyor. Ne mutlu ki, Atatürk ilkelerini rehber edinerek varoluş ve özgürlük mücadelesini başarı ile tamamlayan Kıbrıs Türklerinin kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyoruz. Atatürk'ün ortaya koyduğu fikirler bugün hala güncelliğini korumaktadır. Büyük Önder Atatürk'ün 'Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun istiklalden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık sayılamaz. Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur' sözlerinin anlamı büyüktür. Bir kez daha kendisini saygı ve sevgiyle anıyor, bizler için gösterdiği yoldan ilerlemekte kararlı olduğumuzu, Atatürkçülüğün ne olduğunu bugün ve yarının nesillerine anlatmayı görev bildiğimizi yineliyorum" dedi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü mesajı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü mesajı - Son Dakika


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