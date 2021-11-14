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Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye Merkezi kuruyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye Merkezi kuruyor

14.11.2021 13:54
Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye Merkezi kuruyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, sanayi bölgelerinde çıkabilecek olası yangınlara daha hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla Sanayi İtfaiye Merkezi kuracağı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sanayi bölgelerinde çıkabilecek olası yangınlara daha hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla Sanayi İtfaiye Merkezi kuracağı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak Konya genelinde yürüttükleri altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla şehrin marka değerini artırdıklarını ifade etti.

Bu kapsamda Konya'nın üretim ve istihdam gücü olan sanayiler için büyük önem arz eden bir yatırımı daha hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Sanayi bölgelerimizde çıkabilecek olası yangınlara karşı hızlı ve etkin müdahale edebilmek için yeni bir itfaiye merkezi açıyoruz. Ankara yolu üzerinde bulunan Büsan Sanayi Sitesi'nde yapımına başladığımız Sanayi İtfaiye Merkezimiz, Allah korusun, olmasını hiç istemediğimiz yangınların büyümeden söndürülmesi için özel ekip ve ekipmanlarla hizmet verecek. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 6 bin metrekarelik alana inşa edilecek Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye Merkezi yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak."

Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye Merkezi kuruyor
Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye Merkezi kuruyor
Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye Merkezi kuruyor

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Altay, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye Merkezi kuruyor - Son Dakika


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