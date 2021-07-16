Son dakika politika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi, büyük Kürdistan'ı hak olarak görüyor mu? PKK'lı teröristler toplanıp müracaat etseler onları da hak... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Anayasa Mahkemesi, büyük Kürdistan'ı hak olarak görüyor mu? PKK'lı teröristler toplanıp müracaat etseler onları da hak ihlali şemsiyesi altına alacak mı? O halde, Karma Komisyon'da bekletilen dokunulmazlık dosyalarını görüşmeye ve karara bağlamaya ne gerek var?" - ANKARA