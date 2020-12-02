Son dakika politika: Milletvekili Çelebi'den Taşlıçay ilçesine 32 yataklı hastane müjdesi - Son Dakika

Son dakika politika: Milletvekili Çelebi'den Taşlıçay ilçesine 32 yataklı hastane müjdesi

02.12.2020 16:03
Son dakika politika: Milletvekili Çelebi'den Taşlıçay ilçesine 32 yataklı hastane müjdesi, System.String[]

Son dakika haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 32 yatak kapasiteli Taşlıçay Devlet Hastanesi'nin ihalesinin sonuçlandığı müjdesini verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 32 yatak kapasiteli Taşlıçay Devlet Hastanesi'nin ihalesinin sonuçlandığı müjdesini verdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, geçen yıl proje çalışmaları tamamlanan 32 yatak kapasiteli Taşlıçay Devlet Hastanesi'nin ihalesinin sonuçlandığı müjdesini verdi.

Ağrı'nın sağlık ile ilgili yatırımlarının takipçisi olduğunu kaydeden AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi il merkezi, ilçe, belde ve köylerdeki tüm ihtiyaçların giderilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü söyledi. Taşlıçay'ın hastane ihtiyacının giderileceğini müjdesini veren Çelebi, "Taşlıçaylı hemşerilerimiz, hastane yetersizliğinden dolayı bizden talepte bulunuyorlardı. Biz de geçen yıl Sağlık Bakanlığımız ile birlikte yeni bir hastane üzerinde proje çalışmamızı tamamlayarak ihaleye hazır hale getirdik. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihale ile 32 yataklı Taşlıçay Devlet Hastanemiz için resmi süreci tamamladık. İnşallah inşaat sezonu başlar başlamaz hastanemizin temelini birlikte atacağız" dedi.

"Bizim dönemimizde yenilenmeyen hastane kalmadı"

İhalesi yapılan hastane hakkında bilgi veren Milletvekili Çelebi, Taşlıçay Devlet Hastanesi tamamlandıktan sonra Ağrı'da yenilenmeyen hastanenin kalmayacağını vurgulayarak, "8725 metrekare kapalı alana sahip olacak hastane, 28 adet hasta yatağı, 2 adet SDL salonu, 2 adet palyatif yatak olmak üzere toplam 32 yatak kapasitesi ile hizmet verecek. Ayrıca bünyesinde 2 tanesi acil serviste olmak üzere toplam 8 adet poliklinik, 1'i günübirlik toplam 2 adet ameliyathane ve 1 adet röntgen cihazı bulunacak. Taşlıçay Devlet Hastanemiz de tamamlandıktan sonra AK Parti döneminde ilimizde yenilenmeyen hastanemiz kalmamış olacak. Ağrı'ya bu desteği esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, geçmiş görev yapmış Sağlık Bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." İfadelerine yer verdi. - AĞRI

Son dakika politika: Milletvekili Çelebi'den Taşlıçay ilçesine 32 yataklı hastane müjdesi
Son dakika politika: Milletvekili Çelebi'den Taşlıçay ilçesine 32 yataklı hastane müjdesi

Ekrem Çelebi, Taşlıçay, AK Parti, Ağrı, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Milletvekili Çelebi'den Taşlıçay ilçesine 32 yataklı hastane müjdesi - Son Dakika


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