Son dakika politika: Milli Savunma Bakanı Akar Harekat Merkezi'nde - Son Dakika

Son dakika politika: Milli Savunma Bakanı Akar Harekat Merkezi'nde

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 36 saatte terör örgütüne ait 500'den fazla hedefin top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildiği Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor.

Son dakika politika: Milli Savunma Bakanı Akar Harekat Merkezi'nde, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 36 saatte terör örgütüne ait 500'den fazla hedefin top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildiği Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız" dedi.


Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor. Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin'de belirlenen bölgelere yönelik hava hücum harekatı sürüyor, teröristlere ait hedefler tek tek yerle bir ediliyor. Zor arazi koşullarına rağmen operasyonu planlandığı şekilde başarıyla sürdüren Mehmetçik, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor. Atışlarla bölgenin yumuşatılmasının ardından belirlenen bölgelere komandolar karadan sızma harekatı gerçekleştirirken, bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi. Komandolar, yer yer 1900 metre ve üzeri yüksekliğe çıkan zorlu arazi koşullarında terör yuvalarına girmeyi sürdürürken, İHA ve SİHA'lar da bölgeyi sürekli olarak tarıyor.


Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geldiği Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde operasyondaki son duruma ilişkin brifing aldı. Video konferans yöntemi ile harekata katılan birlik komutanları ile görüşen Akar ve komutanlar, sahadaki durumu da gece boyunca yakından takip ederek, talimatlar verdi. Bakan Akar birlik komutanlarına hitabında, "Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız" diye konuştu.


Operasyon bölgesindeki personelin güvenliğinin sağlanmasının önemine de vurgu yapan Akar, "Bizim gözümüz, kulağımız sizde. Oradaki tozu da, toprağı da, rüzgarı da, soğuğu da buradan hissetmeye çalışıyoruz. Vazifenin ifası için gereken ne varsa onun yapılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bugünlere kolay gelinmedi. Geçmişe, 2015 yılına doğru bakın, teröristlerin 'girilemez', 'ulaşılamaz' dedikleri nerelere girildi, nerelere çıkıldı, neredeki inler, barınaklar, sığınaklar teröristlerin başlarına yıkıldı. Aynı tertip ve düzende ilerlemek suretiyle inşallah Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp, komandonun tarihine, Kara Kuvvetlerimizin tarihine, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz. Bugünlere gelinmesinde büyük emekleri olan, kanlarıyla canlarıyla bu başarının gerçekleşmesine katkı sağlayan şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı ve minnetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Birlik komutanları ise, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceğini, bu kapsamda verilecek her görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti. - ANKARA

Hulusi Akar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Milli Savunma Bakanı Akar Harekat Merkezi'nde - Son Dakika

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