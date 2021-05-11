Son dakika politika: Özbekistan'dan ABD'ye rest: "Özbekistan'da yabancı askeri üs kurulamaz" - Son Dakika

Özbekistan Savunma Bakanlığı, ABD'nin asker ve askeri teçhizatını konuşlandırmak için Orta Asya ülkelerinde üslere ihtiyacı olduğuna ilişkin ABD medyasında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulunarak, Özbekistan'da yabancı askeri üs kurulmasının ve yabancı askeri birliklerin yerleştirilmesinin mümkün olmadığını duyurdu.

Özbekistan Savunma Bakanlığı, ABD yönetiminin Afganistan'dan çekilen askerleri Orta Asya ülkelerine, özellikle de Afganistan'la sınırı bulunan Özbekistan ve Tacikistan'a gönderme planlarına ilişkin açıklamada bulundu. Savunma Bakanlığı Basın Merkezi yetkilisi, ABD'nin, askerlerini ve askeri teçhizatını konuşlandırmak için Orta Asya ülkelerinde üslere ihtiyacı olduğu ve bunun Afganistan hükümetinin desteklenmesi ile Taliban'ın dizginlenmesi için gerekli olduğuna ilişkin ABD medyasında çıkan haberlerle ilgili Özbekistan'da yabancı bir askeri üs kurulması ve yabancı askeri birliklerin yerleştirilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Açıklamada, "Özbekistan'ın Savunma doktrininde, Özbekistan Anayasası'nda ve ülkenin 2012'de onaylanan Dış Politika Faaliyetleri Konsepti'nde Özbekistan'da yabancı askeri üs ve askeri tesislerin kurulması ve yerleştirilmesi öngörülmüyor" ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Özbekistan Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışındaki barış operasyonlarına ve askeri çatışmalara katılmamasının ülkenin savunma politikasının ana ilkelerinden biri olduğunun da altı çizildi. - TAŞKENT