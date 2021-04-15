Son dakika politika: Polonya, 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Son Dakika

Polonya, 3 Rus diplomatı Polonya aleyhinde faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararı aldığı saatlerde Polonya Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew'i Bakanlığa çağırdı. Görüşmede Varşova'daki elçilik binasında görev yapan 3 Rus diplomatın diplomatik statü koşullarını ihlal ettiklerini ve Polonya aleyhine faaliyet yürüttüklerini belirten Polonyalı yetkililer, söz konusu 3 diplomatı "istenmeyen kişi ilan" etti. Diplomatların sınır dışı edilmesi kararına ilişkin açıklama yayınlayan Polonya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bugün Rusya'ya yönelik almış olduğu kararlar konusunda ABD ile tam bir dayanışma içerisinde oldukları bildirildi. Açıklamada, "Ortaklaşa alınan, üzerinde mutabık kalınan müttefik kararları, Rusya'nın dostane olmayan eylemlerine verilen en uygun tepkidir" denildi.

ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı etmişti

ABD yönetimi, ülkede geçtiğimiz yıl yapılan başkanlık seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım'ın işgali gerekçeleriyle Rusya'ya yönelik uygulayacağı yeni yaptırımları açıklamıştı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Kasım 2020'de ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunan 32 kişi ve kuruluşa, Rusya'nın Kırım'ı işgali nedeniyle 5 kişi ve 3 kuruluşa ve SolarWinds olayı olarak bilinen siber saldırı girişimi nedeniyle de 6 Rus teknoloji firmasına yaptırım uygulanacağı duyurulmuştu.

Açıklamada ayrıca, ABD'deki diplomatik misyonlarda görevli 10 Rus diplomatın sınır dışı edildiği belirtilmiş, sınır dışı edilen diplomatların arasında istihbarat görevlilerinin de yer aldığı kaydedilmişti. - VARŞOVA