Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB ülkeleri başta olmak üzere bazı ülkelere vizeyi zorlaştıran kararnameyi imzaladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından batılı ülkeler tarafından Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulanırken, Rusya'da batı ülkelerine misilleme yaptırımlarla karşılık vermeye devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla yayınlanan kararname ile AB ve bahsedilen ülkelere kolay vize verilmesini sağlayan bazı maddeler askıya alınmış oldu. Yayınlanan kararnamede, " Avrupa Birliği'nin dostane olmayan eylemlerine yanıt olarak acil önlemler alma ihtiyacına dayanılarak kararname imzalandı" denildi.

Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan bir kararnameye göre AB ülkelerinin yanı sıra Danimarka, Norveç, İzlanda ve Lihteştayn'a da vizeler zorlaştırıldı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)