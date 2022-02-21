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Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü

21.02.2022 17:11
Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü

Gelen son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde Donbass Bölgesi'nde yaşanan gerilimden Ukrayna yönetimini sorumlu tuttu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde Donbass Bölgesi'nde yaşanan gerilimden Ukrayna yönetimini sorumlu tuttu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian telefonda görüştü. Bakanların görüşmede Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde yaşanan gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'ya yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri sağlamanın yanı sıra Ukrayna krizinin çözümü konularında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Lavrov, sürdürülebilir çözümler için devam eden çabalara paralel olarak Kiev'in Normandiya Formatı katılımcıları olan Paris ve Berlin'in göz yummasıyla müzakere sürecini taklit ettiğine dikkat çekti" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna tarafından Donbass'a saldırılar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Minsk Anlaşmaları çerçevesinde yasaklanan büyük kalibreli silahların kullanımıyla Luhansk ve Donetsk'e yoğun bombardıman yapılarak gerginlik kasıtlı olarak arttırılıyor" denildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri taslağının kilit konularında bir ilerlemenin kaydedilmediği ifade edildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü - Son Dakika
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