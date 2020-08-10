Son dakika politika: Sağlık Bakanı Koca TercihFest'in kapanışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika politika: Sağlık Bakanı Koca TercihFest'in kapanışında konuştu Açıklaması

Son dakika politika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık hizmeti bir takım işidir ve her sağlık çalışanı bu takımın bir üyesidir.

Son dakika politika: Sağlık Bakanı Koca TercihFest'in kapanışında konuştu Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık hizmeti bir takım işidir ve her sağlık çalışanı bu takımın bir üyesidir. Üniversiteye girişte sağlık mesleklerini tercih etmek hem fedakarlığa talip olmayı gerektirir, hem de başarıyı zorunlu kılar." dedi.

Koca, İbn Haldun, İstanbul Teknik ile Sağlık Bilimleri üniversitelerinin iş birliğinde online düzenlenen üniversite tercih etkinliği TercihFest'in kapanışında gençlere seslendi.

Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak konuşmasına başlayan Bakan Koca, pandemi mücadelesinin yürütüldüğü bu günlerde toplantıların, kongrelerin, derslerin, sınavların, hatta fuar ve sergilerin uzaktan çevrim içi yapıldığını belirtti.

Böyle bir dönemde üniversiteye adım atmada öğrencilere destek olmak amacıyla düzenlenen TercihFest'in alanında tek, müstesna, güzel bir organizasyon olduğunu vurgulayan Koca, "Krizler iyi yönetilirse, ilerleme, açılım ve atılım için birer fırsat ortamı oluşturuyor. Üniversitelerimizde bu dönemi böylesine olumlu bir fırsata dönüştürme başarısı görüyorum. Siz gençlerin dinamizmi, heyecanı ve yeteneği bu başarıları, bu değişimleri daha görünür kılacaktır." diye konuştu.

Koca, amacının sadece tavsiyelerde bulunmak, yol göstermek değil, gençlere olan umudunu ve gelecek beklentilerini ifade etmek olduğunu belirterek, "Bizleri mahcup etmeyeceğinizden eminim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Bakan Koca, gençlerin hayatına yön verecek en önemli kararları bu zor dönemde almak durumunda olduğunu söyledi.

Koca, 2020'nin adeta tüm dünyanın tek bir hedefe kitlendiği, bütün insanlığın ortak bir düşmana karşı savaş verdiği bir yıl olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisi, 'uzay çağı, bilgi çağı, bilişim çağı' ne derseniz deyin insanlık olarak kendimizi güçlü zannettiğimiz böylesine güçlü bir dönemde, küçük bir RNA parçacığı karşısında ne kadar savunmasız kalabildiğimizi bize gösterdi.

Bilmediklerimizin, bilemediklerimizin, bildiklerimizden daha fazla olduğunu yaşayarak gördük. Uluslararası kuruluşların nasıl yetersiz kaldığına, bilim camiasının her gün birbiri ile çelişen bilgilerle karşımıza çıktığına, ticari ortaklıkların bozulduğuna, siyasal ittifakların çatladığına, yerel çıkarlar uğruna insanlık değerlerinin göz ardı edildiğine tanık olduk.

Bununla birlikte ülke olarak oldukça başarılı bir sınav verdik, vermeye devam ediyoruz. Bu dönemde sağlık alt yapımız, iyi örgütlü sağlık sistemimiz ve adanmışlık duygusuyla çalışan sağlık çalışanlarımız, en önemli kuvvet kaynağımız oldu.

Ancak tek başına sağlık çalışanlarının üstesinden gelemeyeceği bir sorunla karşı karşıyayız. Böylesine kapsamlı bir mücadele, evde, sokakta, taşıtta, okulda, çarşıda, sinemada, eğlence yerinde, spor sahasında, camide... hayatın her noktasında yapılmak zorunda."

"Fayda üreten her meslek kutsal"

"Mesleğiniz ne olursa olsun, hangi görevde bulunursanız bulunun, tek yürek, tek hedef, tek yumruk olabilirsek sonuç alıyor, başarılı olabiliyoruz." diyen Koca, dünyanın küresel bir köy halini aldığını, artık tek bölgeli bir sorundan, tek alanlı bir başarıdan, tek disiplinli bir atılımdan söz edilemediğini vurguladı.

Koca, disiplinler bir araya gelerek ortak bir ürün çıkarabilirse fark yaratılabildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu yüzden multidisipliner, interdisipliner çalışmalara yöneliyoruz. Bireysel çabalar değil, güçlü takım çalışmaları başarıyı getiriyor. Ekibiniz ne kadar güçlü ve uyumluysa, kendi alanlarında ne kadar yetkin bireylerden oluşuyorsa o kadar umut vadediyor, gelecek vadediyorsunuz.

Güçlü bir gelecek inşasında pay sahibi olmanız, hangi meslekte bulunmanıza değil, sahip olduğunuz meslekte, yürütmekte olduğunuz görevde ne denli yetkin olduğunuza ve konuya odaklı farklı alanlarla nasıl bir işbirliği yapabildiğinize bağlı.

Yani takımınızın gücüne bağlı. Sizin, varlığınızla o takımı güçlendirmenize bağlı.

Bu yüzden sizlere 'şu mesleği tercih edin' gibi bir telkinde bulunmak istemiyorum. Hakkıyla icra edilen ve neticede fayda üreten her mesleğin kutsal olduğuna inanırım."

Gençlere, "En iyi yapacağınıza inandığınız, sizi en fazla tatmin edecek alana yönelin. Kendi kişiliğinizi, yetenek ve duygularınızı iyi okuyun." tavsiyesinde bulunan Koca, bir mühendisle bir doktorun, bir tarihçi ile bir arkeoloğun, bir hemşire ile bir öğretmenin sadece çalışma alanlarının değil, hayat tarzlarının da çok farklı olduğunu anımsattı.

"Tıp, insan odaklı bir bilim"

Bakan Koca, severek, benimsenerek yapılan her işin, kişiyi hayatta başarıya götürme potansiyelinin olduğuna işaret ederek, gençlere, "Hangi bölümü seçerseniz seçin, çağımızın yetkinlik çağı olduğunu unutmayın. Üniversiteye başlayıp mesleki eğitimlerinizi alırken yetkinliklerinizi de geliştirmeyi ihmal etmeyin.

Belki aynı bölümü seçenler aynı eğitimi alacak, ama yetkinlikleriniz fark yaratacaktır." diye seslendi.

Üniversite eğitiminin hayat düzlüğüne varmadan önce aşılacak son tepe gibi olduğunu belirten Koca, üniversitelerin sadece birer eğitim kurumu değil, mesleki birikim, sosyal çevre, toplumsal duyarlılık ve gelecek tasarımı dahil, insanı her yönüyle kucaklayan bilgi ve kültür merkezleri olduğunun altını çizdi.

Sağlık alanını tercih etmeyi düşünen gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Koca, şöyle konuştu:

"2000'li yılların başından itibaren sağlıkta ülkemizin çağ atladığı bir dönemi milletçe birlikte inşa ettik. Bu dönemin, insanımızın layık olduğu hizmete en üst düzeyde kavuşmasını sağlayan örnek bir model olarak tarih sahnemizde yer bulacağına inanıyorum.

Sağlık deyince genellikle aklımıza tıp gelir. Ancak sağlık meslekleri geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadır. Sağlık hizmeti bir takım işidir ve her sağlık çalışanı bu takımın bir üyesidir.

Üniversiteye girişte sağlık mesleklerini tercih etmek, hem fedakarlığa talip olmayı gerektirir hem de başarıyı zorunlu kılar. Ülkemizde milyonlarca kişiyi geride bırakarak zirveye tırmanmanız gerekir.

Teknolojide yaşanan gelişmelerin tetiklediği göz kamaştırıcı yenilikler ve buluşlar karşılığını belki de en hızlı olarak tıpta bulmaktadır. Hepimizi büyüleyen gelişmelere şahit oluyoruz.

Ancak, 'tıbbın insan odaklı bir bilim, hekimliğin de insanlığa adanmış bir sanat olduğu' gerçeğini göz ardı edemeyiz. Etmemeliyiz."

"Seyrek gittiğiniz üniversite hayatı ile karşılaşacaksınız"

"İnsan sevgisi adına, sağlık meslek mensubu olmak bir ayrıcalıktır. Ne var ki, üstlendiğimiz sorumluluk da o denli ağırdır. Daha azimli, daha uzun soluklu, daha fedakar, daha sevecen ve daha sabırlı olmayı gerektiren bir sorumluluk bu." diyen Bakan Koca, sağlık hizmetinin insan odaklı bir hizmet olduğunu, doktorundan hasta bakıcısına kadar her aşamada sabır ve fedakarlık istediğini vurguladı. Koca, şunları kaydetti:

"Yoğun mesailerin geceyi gündüze, gündüzü geceye devşirdiği, kaderin mutsuz yüzü ile tanışmış insanların mutlu edilmesi uğruna mutlulukların feda edildiği bir ömre talip olmak vardır bu yolda.

Ne var ki, insana hizmet etmek de bir o kadar haz vericidir.

İnsan var oldukça sağlık meslekleri giderek aratan ihtiyaçla var olmaya devam edecektir.

Genç arkadaşlarım, çok olağanüstü bir dönemde üniversiteye adım atıyorsunuz. Eğitimin, ticaretin, turizmin, sanayinin, ekonominin ve uluslararası ilişkiler dahil hemen her alanın bu olağanüstü dönemden etkilendiğini görüyoruz. Kovid-19 hastalığı risk olmaya devam ediyor. Sizlerin üniversite sıralarını tanıyacağınız önümüzdeki eğitim yılında da devam edecek gibi görünüyor.

Üniversitelerimiz her duruma hazır olmak için alternatif eğitim modelleri üzerinde çalışmaktadır. Bu yüzden, muhtemelen önümüzdeki eğitim yılında teknolojik imkanların daha fazla kullanıldığı ve üniversite kampüsüne daha seyrek gittiğiniz bir üniversite hayatı ile karşılaşacaksınız.

Bunun uzun sürmeyeceğini umuyorum. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak, tehdit ortadan kalkacak. Bu konuda siz gençlerin daha duyarlı olmasını arzu ediyorum. Hayatımızın akışını büyük oranda değiştiren bu salgını Allah'ın izniyle hep birlikte yeneceğiz."

Koca, gençlere başarılar dileyerek, "Sizlerin başarısı bu ülkenin, bu milletin geleceğinin teminatı olacaktır.

Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun." dedi.

Fahrettin Koca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 22:03

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Sağlık Bakanı Koca TercihFest'in kapanışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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