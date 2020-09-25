Son dakika politika: Sözen'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tam destek - Son Dakika

Son dakika politika: Sözen'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tam destek

Son dakika haberleri... Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AYM arasında yaşanan tartışmaya dahil olarak, "Amasız, fakatsız, lakinsiz, bakanımız Süleyman Soylu'nun yanındayız.

Son dakika politika: Sözen'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tam destek, System.String[]

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AYM arasında yaşanan tartışmaya dahil olarak, "Amasız, fakatsız, lakinsiz, bakanımız Süleyman Soylu'nun yanındayız. Çünkü bakanımız, şehitlerimizin gazilerimizin en büyük destekçisi ve terör örgütlerinin en büyük düşmanıdır" dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, bakan Soylu ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan arasındaki tartışmaya dahil oldu. Sözen, şehit aileleri ve gazileri olarak AYM ile Süleyman Soylu arasında yaşanan tartışmalarda amasız, fakatsız, lakinsiz Bakan Soylu'nun yanında olduklarını söyledi. Bakan Soylu'nun şehitlerin ve gazilerin en büyük destekçisi ve terör örgütlerinin en büyük düşmanı olduğunu belirten Sözen, "Bakanımız Süleyman Soylu, şehitlerimize gazilerimize kurşun sıkan teröristleri etkisiz hale getirterek acılarımızı dindirmiş, terör örgütlerinin belini kırmış, teröristlere diz çöktürmüştür. Bu yüzden bakanımız biz şehit ailelerinin, gazilerinin kırmızı çizgisidir. Bakanımıza söz söyleyen bizi karşısında bulacaktır" diye konuştu.

"AYM, devletimize katil diyenlere sahip çıkmış"

AYM'nin devlete katil diyenlere sahip çıkmış olduğunu kaydeden Sözen, "Teröristleri ve destekçilerini koruma altına almış ve onları masum göstermeye çalışmıştır. Bu kararı veren Anayasa Mahkemesinin kararları biz şehit aileleri ve gaziler için yok hükmündedir. Anayasa Mahkemesi, devletimize katil diyenlerle ilgili bu kabul edilemez kararı verdiği gün bizim nazarımızda hukuku katletmiş, devletten yana değil teröristlerden ve terör sevicilerden yana yer almıştır. Anayasa Mahkemesinin verdiği bu karar, teröristlerin şehitlerimize, gazilerimize sıktığı kurşunlardan daha ağır ve acı gelmiştir. Teröristlerden ve terör sevicilerden yana yer alan bizce tarafsızlığını kaybetmiş bir mahkememin kalkıp cumhuriyet tarihinin teröristlere en büyük darbelerini vurmuş bakanımıza söz söylemesini biz şehit aileleri ve gazileri olarak asla ve asla kabul edemeyiz. Anayasa Mahkemesi teröristlere ve terör sevicilerine sahip çıktığı müddetçe kinimizi ve nefretimizi kazanmaya devam edecektir. Her şeyden önce beddualarımızı almaya devam edecektir. Şehit ailelerinin ve gazilerinin bedduasını alan hiç bir kişi ve kurum iflah olmayacaktır" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Anayasa Mahkemesi, Süleyman Soylu, Terör, Şehit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Sözen'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tam destek - Son Dakika


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