Son dakika politika: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Katar Emiri El Sani El Ula kentini gezdi - Son Dakika

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 41. Zirvesi sonrası Suudi Arabistan'ın El Ula kentini gezdi.

Dün Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılması anlaşmasının ardından, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 41. Zirvesine katılmak üzere Suudi Arabistan'ın El Ula kentine gelmişti. Zirvede El Ula bildirisinin imzalanmasıyla Körfez krizi, 3,5 yılın ardından resmi olarak sona ermişti.

Zirvenin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Katar Emiri Al Sani'yi arabasıyla El Ula kentini gezdirdi.

Öte yandan Selman, zirve için ülkeye gelen Sani'yi sarılarak karşılamıştı. - RİYAD