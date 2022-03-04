Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı (2) - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı (2)

04.03.2022 17:31
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı (2)

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı (2)TBMM'DE YEMİN ETTİTBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı (2)

TBMM'DE YEMİN ETTİ

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına, Vahit Kirişci'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu. Ardından Kirişci, Genel Kurulda kürsüye çıkarak yemin etti

'ÜRETİCİNİN YANINDA YER ALACAĞIZ'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kirişci, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Burada önemli olan millete, sektöre hizmet. Tarım herhangi bir sektör değil ve ona bağlı olarak gıda herhangi bir sektör değil; stratejik ve bundan dolayı da vazgeçilmez bir sektör. Bu vazgeçilmezliğini bizim unutmamamız lazım. Bu sektör önemli bir sektör. Elimizdeki teknolojik aletler bizi doyurmuyor. Bizi doyuran şey bağda, bahçede, kümeste, ağılda ürettiklerimiz. Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şekilde yöneteceğiz. Üreticinin yanında daha fazla yer alacağız" dedi.

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Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Tarım, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı (2) - Son Dakika


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