Son dakika politika: TBMM Başkanı Şentop, Başika üs bölgesine saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajı paylaştı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine yönelik saldırıda şehit olan asker için başsağlığı diledi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen hain saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu ve bir çocuk yaralandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan küçük çocuğa da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.