Son dakika politika: Ticaret Bakanı Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika politika: Ticaret Bakanı Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı ile bir araya geldi
30.04.2021 00:57
Son dakika haberi: ANKARA (İHA) – Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.
ANKARA (İHA) – Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile bakanlık binasında görüştü. Bakan Muş, ziyaretinden dolayı Bakan Arıklı'ya teşekkür ederek, "Bir kulağımız da Cenevre'deki görüşmelerde. Cenevre'deki görüşmeden çıkacak sonuçların soydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Bakan Arıklı da Bakan Muş'a yeni görevinde başarılar diledi. - ANKARA
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