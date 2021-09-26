Son dakika politika: Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı, İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan konulu Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı Sayın Bakanımızın davetiyle 27 Eylül 2021 tarihinde ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecektir. Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya Türk Konseyi üyesi Azerbaycan , Kazakistan , Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci Macaristan dışişleri bakanları iştirak edecektir. Sayın Bakanımızın toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan konulu Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın 27 Eylül 'de İstanbul 'da yapılacağını duyurdu.

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