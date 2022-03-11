Son dakika: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün başarılı bir şekilde tahliyelerin yapılmasını ümit ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün başarılı bir şekilde tahliyelerin yapılmasını ümit ediyoruz"

11.03.2022 11:56
Son dakika: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün başarılı bir şekilde tahliyelerin yapılmasını ümit ediyoruz"

Son dakika haberleri: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülke genelinde gerçekleştirilecek tahliye noktalarını açıklayarak, "Bugün başarılı bir şekilde tahliyelerin yapılmasını ümit ediyoruz" dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülke genelinde gerçekleştirilecek tahliye noktalarını açıklayarak, "Bugün başarılı bir şekilde tahliyelerin yapılmasını ümit ediyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı saldırılar 16'ncı gününde de devam ediyor. İki ülke arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bugün yeni tahliye koridorları açıldı. Hangi şehirlerde tahliyelerin gerçekleşeceğine dair Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk bir açıklama yaptı. Vereşuk, bugün yapılması planlanan tahliyelerin daha önce denendiğini ancak başarılı olunamadığını belirterek, "Tahliyeler Mariopol-Zaporoji, Pologe-Zaporoji, Volnovaha-Pokrovsk, Energodar-Zaparoji, İzum-Lozovaya, Buça- Kiev, Gostomel-Kiev, Mikuliçin-Kiev, Andreyevka- Jitomir, Makarov-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında olacak. Bugün başarılı bir şekilde tahliyelerin yapılmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

YORUMLAR
500
Ukrayna, bugünkü geçici ateşkeste açılan insani koridorları açıkladı Ukrayna, bugünkü geçici ateşkeste açılan insani koridorları açıkladı

Başbakan Yardımcısı, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Bugün başarılı bir şekilde tahliyelerin yapılmasını ümit ediyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
12:02 YouTube'da içerik üreten fenomen Tolunay Ören, ilk kazancını açıkladı
11:57 Galatasaray, İspanya'da mahsur kalınca derbinin ertelenmesini talep etti!
11:57 Uzmanlar uyardı! Bu gece ile Pazar arası İstanbul'da Sibirya soğukları hissedilecek
11:22 Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 13:18:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün başarılı bir şekilde tahliyelerin yapılmasını ümit ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement