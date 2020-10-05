Son dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Ağustos 2020 itibariyle Türkiye'de mevcut araç sayımız 23 milyon... - Son Dakika

Son dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Ağustos 2020 itibariyle Türkiye'de mevcut araç sayımız 23 milyon...

Son dakika haberi... Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Ağustos 2020 itibariyle Türkiye'de mevcut araç sayımız 23 milyon 650 bini aştı" -"Yerli scotterların üretimi için çalışmalara başladık" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile bir üniversite arasında yapılan iş birliği protokolünde konuştu.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Ağustos 2020 itibariyle Türkiye'de mevcut araç sayımız 23 milyon 650 bini aştı"

-"Yerli scotterların üretimi için çalışmalara başladık"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile bir üniversite arasında yapılan iş birliği protokolünde konuştu. Bakan, "Türkiye'de mevcut araç sayımız 23 milyon 650 bini aştı. Türkiye'de 35 binin üzerinde e-scotter bulunmaktadır, 3 milyon vatandaşımız bu araçları aktif olarak kullanmakta. Yerli ve milli elektrikli scotterların üretimi için çalışmalara başladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bir üniversite arasında iş birliği kapsamında 'Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi' için imza protokolü gerçekleştirildi. Üniversitedeki imza protokolüne Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, üniversite rektörü ve üniversitedeki hocalar katıldı.

Tekno kenti gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, öğrenci ve hocalardan bilgi aldı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, mobil araçlar ve scotterlar hakkında programda bir konuşma yaptı. Konuşmasında Bakan Karaismailoğlu, "Bizler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, hareketlilik bir başka değişle mobilite kavramını çok önemsiyor, milli ulaşım ve altyapı politikamız içerisinde çok önemli bir başlık olarak yer alıyor. Makro ölçekte bizleri dünya ile bölgemizi bağlayan hava, kara, deniz ve demir yollarımızda dijitalleşme uygulamalarını ulaşım sistemlerine adapte etmeye başladık. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız akıllı ulaşım sistemi strateji belgesi 2020 ve 2023 eylem planımızdaki hedeflerimiz net olarak ifade ettik. Üniversiteler, özel sektör ve kamudaki paydaşlarımızla eylül ayı içerisinde bir araya gelerek ortak akıl toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıda yapılacak düzenlemeler hususunda paydaşlarımızın görüşlerinden yararlandık. Söz konusu görüşler hususunda mikro hareketlilik sistemi eylem planımızı tamamladık. En kısa zamanda yürürlüğe girecek. Böylece mikro hareketlilik araçlarıyla verilecek hizmet hususunda güvenlik, rekabet ve sürdürülebilirlik boyutlarını denetlenebilir bir çerçeveye almış olacağız" dedi.

"Türkiye'de mevcut araç sayımız 23 milyon 650 bini aştı"

Türkiye genelinde mevcut araç sayısı hakkında bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, "Son 18 yılda taşıt sayımızda yüzde yüz 160'lık bir artış gerçekleşti. 2020'de toplam araç sayımız 23 milyon 650 bini aştı. Mevcut araç sayımızın yüzde 54'ü otomobillerden oluşuyor. 2003 yılında 4 milyon 700 bin otomobil varken, Ağustos 2020'de bu sayı 2.7 kat artarak 12 milyon 800 bine çıktı" diye konuştu.

"Yerli scotterlar için çalışmalara başladık"

Yerli scotter hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Günümüzde geleneksel araçlar yerine, çevreci, alternatif yakıtlı, paylaşımlı, otonom, sürüş konforu ve emniyet sürüş hareketlilik yerini almaktadır. Kent içi ulaşımda, geleneksel ulaşım yerine elektrikli scotterlar, elektrikli araçlar, otonom araçlar, uçan araçlar ve dronlar gözle görülür bir şekilde varlıklarını hissediyorlar. Türkiye'de 35 binin üzerinde e-scotter bulunmaktadır, 3 milyon vatandaşımız bu araçları aktif olarak kullanmaktadır. Özellikle covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarımız kısa mesafe hareketlerini, toplu taşıma araçları yerine mikro mobilite araçlarıyla gerçekleştirmektedirler. Bu araçlarla üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirildiği takdirde dezavantajlı yolcularımız için çeşitli olanaklar sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu ile üniversite yönetimi arasında üniversitede kurulacak "Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi'nin protokolü imzalandı.

Son dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Ağustos 2020 itibariyle Türkiye'de mevcut araç sayımız 23 milyon...
Son dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Ağustos 2020 itibariyle Türkiye'de mevcut araç sayımız 23 milyon...
Son dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Ağustos 2020 itibariyle Türkiye'de mevcut araç sayımız 23 milyon...
Son dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Ağustos 2020 itibariyle Türkiye'de mevcut araç sayımız 23 milyon...
Son dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Ağustos 2020 itibariyle Türkiye'de mevcut araç sayımız 23 milyon...

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Ağustos 2020 itibariyle Türkiye'de mevcut araç sayımız 23 milyon... - Son Dakika


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