Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin il başkanlığı toplantısında partililerle buluştu - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin il başkanlığı toplantısında partililerle buluştu

27.03.2022 17:59
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin il başkanlığı toplantısında partililerle buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara İl Başkanlığı Olağan 2. Kongresinde partililerle buluştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara İl Başkanlığı Olağan 2. Kongresinde partililerle buluştu. Programda konuşan Erbakan, iktidara geldiklerinde memura yüzde 100 zam vereceklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi, Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Ankara İl Başkanlığı Olağan 2. Kongresini düzenledi. Programa Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti il başkanları ile pek çok delege ve parti üyesi katıldı. Ankara İl Başkanı İsmail Baykal tarafından Fatih Erbakan'a plaket takdimiyle başlayan kongrede konuşan Erbakan, son zamanlarda yaşananların asıl sebebinin faiz giderleri, imtiyazlılara kaynak aktarımı olduğunu söyledi. Erbakan, iktidara geldikleri zaman denk bütçeyi ayarlayacaklarını, memura yüzde 100 zam vereceklerini, işsizlere iş imkanı oluşturacaklarını ve tarımda kullanılan elektrikten vergi almayacaklarını kaydetti. Kongrede il başkanlığı için tek aday olan İsmail Baykal, Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı seçildi.

(Ahmet Furkan Gülap - İbrahim Çakmak/İHA)

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin il başkanlığı toplantısında partililerle buluştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin il başkanlığı toplantısında partililerle buluştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin il başkanlığı toplantısında partililerle buluştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin il başkanlığı toplantısında partililerle buluştu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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