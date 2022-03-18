Zelenskiy'den Rus ordusuna katılmak isteyenlere: "Bu hayatınızın en kötü kararı olacak" - Son Dakika
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Zelenskiy'den Rus ordusuna katılmak isteyenlere: "Bu hayatınızın en kötü kararı olacak"

18.03.2022 10:00

- Zelenskiy'den Rus ordusuna katılmak isteyenlere: "Bu hayatınızın en kötü kararı olacak" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya karşı savaşmak için Rus ordusuna katılmak isteyen paralı askerleri işaret ederek, "Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışan herkesi uyarıyorum.

- Zelenskiy'den Rus ordusuna katılmak isteyenlere: "Bu hayatınızın en kötü kararı olacak"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya karşı savaşmak için Rus ordusuna katılmak isteyen paralı askerleri işaret ederek, "Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışan herkesi uyarıyorum. Bu hayatınızın en kötü kararı olacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece saatlerinde Rusya'nın saldırılarına dair değerlendirmelerde bulundu. Rus ordusunun Ukrayna'da başarısız olduğunu ve yeni adımlar atmaya başladığını savunan Zelenskiy, "Rus ordusunun diğer ülkelerden paralı askerler topladığı ve mümkün olduğu kadar fazla genci askerlik hizmetine dahil etmeye çalıştığı bilgisine sahibiz. Bunun da onlara faydalı olmayacağını biliyoruz. Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışan herkesi uyarıyorum. Bu hayatınızın en kötü kararı olacak. Uzun bir hayat size teklif edilen paradan daha iyidir. Cesur savunucularımız, düşmanın baskı yaptığı tüm kilit alanlarda tutunmaya devam ediyor ve her saldırıya karşılık veriyor. İşgalcilerin barışçıl şehirlerimize ve insanlarımıza her darbesinde yeni Rus askerleri esir alındı. Bunlar arasında Rusya'ya dönmeyi reddedenler de var" dedi.

"Esaret altında ve hayatta olmamalarına rağmen cenazeleri almaya kim geldi?"

Rus ordusunun ölen Rus askerlerini almadığını iddia eden Zelenskiy, "Rusya tarafından adı bile geçmeyen birçok kişi var. Almaya bile çalışmıyorlar. Esaret altında ve hayatta olmamalarına rağmen cenazeleri almaya kim geldi? Oğlunun Ukrayna'ya karşı savaşa gönderildiğini bilen her anne, oğlunun nerede olduğunu kontrol etmelidir. Özellikle de çocuklarının öldüğü söylenen çocuklarına ulaşamayanlar. İnternet üzerinden bulabileceğiniz ve çocuğunuza ne olduğunu öğrenebileceğiniz numaralar var. Binlerce tutsağı alacak halimiz yok. 13 bin veya daha fazla sayıda ölen Rus askerlerine ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Biz bu savaşı istemedik. Biz sadece barış istiyoruz ve çocuklarınızı, gücünüzden korktuğunuzdan daha fazla sevmenizi istiyoruz" diyerek Rus halkına mesaj gönderdi.

" Almanya'nın yeni bir yol aradığını görüyoruz"

Zelenskiy Alman parlamentosuna hitap ettiğini hatırlatarak daha önce Almanya'nın Rusya'ya yaptırımlar konusunda direndiğini, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Almanya'nın da gerçeği gördüğünü söyledi. Zelenskiy, "Almanya'nın onlarca yıldır ekonomi için savaştığını gördük. Yeni Rus gazı boru hatları ve eski Avrupa hayalleri için, Rusya'nın uzun süredir ciddiye almadığı bir tür iş birliği hayalleri. Almanların şimdi görüşlerinin değiştiğini görüyoruz ve bu çok önemli. Almanya'nın yeni bir yol aradığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Ekonomide yeni kararlar alınacak

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında sürdürülen müzakerelere de değinen Zelenskiy, "Müzakere taktiklerimizle ilgili henüz konuşma zamanı değil. Devletimizin, irademizin, barışın, egemenliğin, toprak bütünlüğünün müzakereleri. Sessizce çalışmak, televizyon, radyo ve Facebook'tan daha doğru" ifadelerini kulandı. Zelenskiy Ukrayna'da ekonomiye yönelik yeni kararlar alacaklarını, bu yönde Ukrayna parlamentosunun bugün toplanacağını belirtti.

Zelenskiy'den Rus ordusuna katılmak isteyenlere: Bu hayatınızın en kötü kararı olacak
Zelenskiy'den Rus ordusuna katılmak isteyenlere: Bu hayatınızın en kötü kararı olacak
Zelenskiy'den Rus ordusuna katılmak isteyenlere: Bu hayatınızın en kötü kararı olacak

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zelenskiy'den Rus ordusuna katılmak isteyenlere: "Bu hayatınızın en kötü kararı olacak" - Son Dakika
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