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Son dakika... Polonya, Belarus sınırında yaklaşık 100 göçmeni gözaltına aldığını duyurdu - Son Dakika

Son dakika... Polonya, Belarus sınırında yaklaşık 100 göçmeni gözaltına aldığını duyurdu

18.11.2021 13:48
Son dakika... Polonya, Belarus sınırında yaklaşık 100 göçmeni gözaltına aldığını duyurdu

Son dakika haber: Polonya Savunma Bakanlığı, ülkenin Belarus sınırında bulunan Dubicze Cerkiewne bölgesinde sınırı geçmeye çalışan yaklaşık 100 kişilik göçmen grubun gözaltına alındığını bildirdi.

Polonya Savunma Bakanlığı, ülkenin Belarus sınırında bulunan Dubicze Cerkiewne bölgesinde sınırı geçmeye çalışan yaklaşık 100 kişilik göçmen grubun gözaltına alındığını bildirdi.

Polonya Savunma Bakanlığı, Twitter'den yaptığı paylaşımda, Dubicze Cerkiewne'de tel örgüleri aşarak sınırı geçen grubun askerler tarafından gözaltına alındığını gösteren görüntüleri paylaştı.

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 100 kişiden oluşan bir göçmen grubu emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki ülke sınırında bekleyişini sürdüren Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerin gece geç saatlerde sınırı geçme teşebbüsünde bulunduğu kaydedildi.

Sınırda bekleyenlerin Polonya tarafına geçiş yapmaları için Belarus'un yardım ettiği ileri sürülen açıklamada, bir grubun askerleri çeşitli cisimler atarak meşgul ettiğini, bu esnada başka bir gurubun daha ileri bir noktada sınırı geçmeye çalıştığı ifade edildi.

İki ülke sınırındaki göçmen krizi

Yaklaşık 3 aydır Avrupa'ya göçme arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan çok sayıda kişinin bekleyişi sürüyor.

Polonya, Belarus ve Rusya'yı büyük çoğunluğu Orta Doğu ülkelerinden gelen kişileri, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenlik ve istikrarını tehlikeye atmak amacıyla kullandığı iddiasında bulunurken, suçlamaları kabul etmeyen Belarus, sınırda bekleyenlerin bu ülkeye değil AB'ye gitmek istediklerini, bu kişilerin Belarus'ta kalmak istemediklerini savunuyor.

Soğuk hava koşulları, yetersiz beslenme ve kötü koşullardan ötürü 10'un üzerinde kişinin iki ülke sınırında hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Togo Cumhuriyeti, Twitter, Polonya, Belarus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Polonya, Belarus sınırında yaklaşık 100 göçmeni gözaltına aldığını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Polonya, Belarus sınırında yaklaşık 100 göçmeni gözaltına aldığını duyurdu - Son Dakika
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