Son Dakika | Polonya Büyükelçisi Kumoch, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch'u kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:51 Kaynak: AA
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