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Son dakika... Polonya'da eski başbakanın avukatının telefonu "Pegasus" ile hacklenmiş - Son Dakika

Son dakika... Polonya'da eski başbakanın avukatının telefonu "Pegasus" ile hacklenmiş

24.12.2021 20:51
Son dakika... Polonya'da eski başbakanın avukatının telefonu "Pegasus" ile hacklenmiş

Son dakika habere göre Eski Polonya Başbakanı Donald Tusk'un avukatının telefonunun, İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımla hacklendiği ortaya çıktı.

Eski Polonya Başbakanı Donald Tusk'un avukatının telefonunun, İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımla hacklendiği ortaya çıktı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Tusk'un avukatı Roman Giertych'in telefonunun, Polonya'da 2019'daki parlamento seçimlerinden kısa süre önce hacklendiği bildirildi.

Polonya'nın en büyük muhalefet partisinin eski başkanı Tusk'ı ve eski Dışişleri Bakanı Radek Sikorski'yi temsil eden Giertych'in, 2019'un son dört ayında en az 18 kez casus yazılımla hedef alındığı belirtildi.

Giertych'in yanı sıra Polonyalı bir savcının ve muhalif bir senatöründe telefonlarının hacklendiği ortaya çıktı.

Polonya'da hükümetin yargıda tartışmalı değişiklikler yapma girişimlerine karşı çıktığı aktarılan savcı Ewa Wrzosek'in telefonunun da 2021 yılında "Pegasus" casus yazılımıyla hacklendiği aktarıldı.

Öte yandan, Polonyalı muhalif senatör Krzysztof Brejza'nın da, 2019 yılında muhalefetin sağcı hükümete karşı gerçekleştirdiği parlamento seçimleri kampanyası sırasında cep telefonunun casus yazılım ile çok sayıda hack saldırısına uğradığı bildirildi.

Brejza, telefonundan çalınan bilgilerin, iktidar partisinin az farkla kazandığı seçimler sırasında Polonya devleti kontrolündeki televizyonda yayınlanması nedeniyle seçimlerin adil olup olmadığı yönünde endişelerini dile getirdi.

NSO'nun Pegasus casus yazılımı

Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories iş birliğinde ve 17 medya kuruluşunca yürütülen araştırmada, İsrail merkezli NSO Grup'a ait casus yazılım Pegasus'un, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı iddia edilmişti.

Afrika'dan Avrupa'ya en az 10 ülke hükümetinin NSO Grup'un müşterisi olduğu ve casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.

İddiaya göre, dünya genelinde 50 binden fazla telefon numarası, bu casus yazılım tarafından izlemeye alındı.

NSO Grup ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.

ABD NSO'yu kara listeye almış, Apple da NSO'ya dava açmıştı

ABD yönetimi, 3 Kasım'da aralarında İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Grup ve Candiru'nun da olduğu 4 şirketi, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye almıştı.

Apple ise 24 Kasım'da Pegasus'a dava açmış ve kullanıcılarını geliştirdiği Pegasus casus yazılımıyla hedef alan NSO Grup'a karşı hukuki mücadele başlatmanın yanı sıra şirketi, Apple yazılımlarını, hizmetlerini ve araçlarını kullanmaktan men etmek üzere harekete geçtiğini duyurmuştu.

Polonya İstihbarat Servisi Sözcüsü Stanislaw Zaryn, servisin NSO müşterisi olup olmadığı, dinlemeler için hükümetin talimat verip vermediği konusunda açıklama yapmadı.

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Donald Tusk, Polonya, Pegasus, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Polonya'da eski başbakanın avukatının telefonu 'Pegasus' ile hacklenmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Polonya'da eski başbakanın avukatının telefonu "Pegasus" ile hacklenmiş - Son Dakika
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