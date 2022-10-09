İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kazada, 60 yaşındaki bir kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Polonya'nın Gdanks kentinde küçük bir teknenin batması sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika

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