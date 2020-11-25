Son dakika... Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "ABD'ye her zamankinden daha yakın olmak zorundayız" - Son Dakika

Son dakika... Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "ABD'ye her zamankinden daha yakın olmak zorundayız"

25.11.2020 23:53
Son dakika... Polonya Savunma Bakanı Blaszczak:

Son dakika haberi... Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Avrupa'nın ABD ile ittifakının Avrupa'nın güvenliğinin temeli olduğunu belirterek, ABD'ye her zamankinden daha yakın olmak zorunda olduklarını ifade etti.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Avrupa'nın ABD ile ittifakının Avrupa'nın güvenliğinin temeli olduğunu belirterek, ABD'ye her zamankinden daha yakın olmak zorunda olduklarını ifade etti.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD'de yayın yapan Politico gazetesinde yayınlanan makalesinde ABD'ye her zamankinden daha yakın olmak zorunda olduklarını yazdı. ABD başkanlık seçimlerinin doğal olarak transatlantik bağların geleceği ile ABD ve NATO'nun Avrupa'nın güvenliğini sağlamadaki rolü konusundaki tartışmaları yeniden canlandırdığını belirten Mariusz Blaszczak, "Bana göre Batı'nın savunma iş birliğinin dayandığı temel ilkeler, değerler ve anlaşmalar değişmeden kalacak, Avrupa ve ABD arasındaki ittifakın alternatifi yok" ifadelerini kullandı. Avrupa'nın NATO kapsamında ABD ile olan ittifakı ile ABD ordularının Avrupa kıtasındaki varlığının ortak güvenliğin temeli olduğunu kaydeden Blaszczak, Avrupa ülkelerinin NATO'ya karşı yükümlülüklerini dürüst ve sorumlu bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Blaszczak, Polonya'nın 2015 yılından bu yana yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğine de değindi.

"AB güvenlik politikası NATO ile uyumlu olmalı"

Bakan Blaszczak, ABD ile Polonya arasında Polonya'nın tarihsel deneyimi ve saldırgan Rus politikasına ilişkin derin bilgisinden kaynaklı uzun yıllara dayalı bağlar olduğuna vurgu yaptığı makalesinde benzer deneyimlere sahip diğer bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin de bugün Polonya'nın bakış açısını paylaştıklarını dile getirdi. Blaszczak, "Batıdaki bazı siyasi çevreler Polonya'nın deneyimlerini anlayamayıp bu temelde aceleyle ABD ile ittifaka artık gerek yok sonucuna varmışlardır. Bu konunun uygun şekilde yeniden değerlendirileceğine inanıyoruz. ABD'ye her zamankinden daha yakın olmak zorundayız. Avrupa Birliği'nin ortak güvenlik politikası NATO ittifakımızla uyumlu olmalı, ona alternatif oluşturmak yerine onu tamamlamalıdır" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin nükleer şemsiyesi Avrupa için tek güvenilir yol"

Polonyalı Bakan makalesinde Avrupa'nın güvenliğini garanti eden bir diğer hususun ise ABD'nin nükleer caydırıcılık politikası olduğunu belirtti. Bunun yokluğunda Avrupa kıtasındaki dengenin bozulacağını, küresel ve bölgesel güvenlik düzenini açıkça baltalayan ülke olan Rusya'nın saldırganlık düzeyinin artacağını ileri süren Mariusz Blaszczak, Rusya'nın Batı'ya yönelik saldırı potansiyelini arttırdığını iddia etti. Rusya'nın orta menzilli nükleer ve balistik füzelerin yasaklanmasını içeren INF anlaşmasını ihlal ettiğini, anlaşmaya tabi olmayan anlamlı sayıda taktik nükleer silah stokuna sahip olduğunu belirten Polonya Savunma Bakanı, "Bu bağlamda Amerikan nükleer şemsiyesi Avrupa'da dengenin korunması hususunda tek güvenilir yol olmakta" ifadelerini kullandı.

Blaszczak, ABD'nin Avrupa'nın savunmasında yer almaya devam edeceğine olan inancını dile getirdiği makalesinde Avrupalılar olarak NATO ile çalışmaya devam etmek ve Washington ile olan ittifaklarını güçlendirmek zorunda oldukları ifadelerine de yer verdi. - VARŞOVA

Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Nükleer, Rusya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: 'ABD'ye her zamankinden daha yakın olmak zorundayız' - Son Dakika


Son Dakika

Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Ali Babacan, Bakan Koca'ya seslendi: Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı? Bakan Koca, İmamoğlu'nun vefat iddiasıyla ilgili belge gösterip tek tek yanıt verdi Yaşlı adam, küfürlü konuştuğu için kendisini uyaran genci kurşun yağmuruna tuttu Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak         
23:53
Olympiakos'u 1-0 yenen Manchester City, gruptan çıkmayı başardı Olympiakos'u 1-0 yenen Manchester City, gruptan çıkmayı başardı         
23:13
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti         
21:41
Karı-koca bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü Karı-koca bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü         
21:28
Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, "Maraba Televole" ile program jeneriğine konu oldu         
20:50
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi         
20:13
Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti         
19:22
Putin'in Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam         
17:36
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam         
16:20
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 00:15:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "ABD'ye her zamankinden daha yakın olmak zorundayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei