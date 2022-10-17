Olay, 15 Ekim günü saat 14.30 sıralarında, Mehtap Mahallesi 3565 Sokak'ta meydana geldi. R.Ç. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada, aynı mahallede yaşayan R.Ç.'nin eşinin akrabası N.Ö., araya girdi. Buna sinirlenen R.Ç., pompalı tüfeğini alıp, N.Ö.'yü kovalamaya başladı. N.Ö., bakkal dükkanına sığındı. R.Ç., tüfeği dükkana doğrultup, ateşledi. Saçmaların isabet ettiği evli ve 1 çocuk babası Ufuk Tıkız, kanlar içinde yere yığıldı.

Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Pompalı tüfekle bakkalı öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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