Son Dakika: Pompeo'dan İdlib açıklaması: Soçi Anlaşması'na dönülmeli, ateşkes ilan edilmeli - Son Dakika
Son Dakika Dünya Son Dakika: Pompeo'dan İdlib açıklaması: Soçi Anlaşması'na dönülmeli, ateşkes ilan edilmeli - Son Dakika Dünya

Son Dakika: Pompeo'dan İdlib açıklaması: Soçi Anlaşması'na dönülmeli, ateşkes ilan edilmeli

18 dakika önce

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleşen görüşme sonrası ABD'den önemli bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin sınırlarını Esed güçleri ve Rusya'ya karşı savunma hakkına sahip olduğunu belirterek, "Soçi Anlaşması'na dönülmeli, ateşkes ilan edilmeli" dedi.

Son Dakika: Pompeo'dan İdlib açıklaması: Soçi Anlaşması'na dönülmeli, ateşkes ilan edilmeli, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da gerçekleşen görüşmesi sona erdi. 2 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmeler devam ederken ABD'den İdlib konusunda kritik bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE SINIRLARINI KORUMA HAKKINDA SAHİP"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye ve İdlib'deki son durumu değerlendirdi. Erdoğan- Putin görüşmesini yakından takip ettiklerini söyleyen Pompeo açıklamalarında, "NATO ortağımız Türkiye sınırını Esed güçleri ve Rusya'ya karşı savunmak için her türlü hakka sahip" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Türkiye'ye destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini belirten Pompeo, "Soçi Anlaşması'na geri dönülmeli. Ateşkes ilan edilmeli" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Soçi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:22 
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