Son Dakika: Pompeo'dan İdlib açıklaması: Soçi Anlaşması'na dönülmeli, ateşkes ilan edilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da gerçekleşen görüşmesi sona erdi. 2 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmeler devam ederken ABD'den İdlib konusunda kritik bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE SINIRLARINI KORUMA HAKKINDA SAHİP"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye ve İdlib'deki son durumu değerlendirdi. Erdoğan- Putin görüşmesini yakından takip ettiklerini söyleyen Pompeo açıklamalarında, "NATO ortağımız Türkiye sınırını Esed güçleri ve Rusya'ya karşı savunmak için her türlü hakka sahip" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Türkiye'ye destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini belirten Pompeo, "Soçi Anlaşması'na geri dönülmeli. Ateşkes ilan edilmeli" dedi.

Son Dakika: 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından kritik Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

İdlib'de hava gerginliği! Türk F-16'lar Rus askeri uçaklarına karşı havalandı

Vatandaşa açık açık soruldu: Sizce İdlib'deki saldırıyı kim gerçekleştirdi?

Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık

Esed'i destekleyen Rusya, Bahar Kalkanı'ndan rahatsız: Uluslararası hukuku ihlal etti