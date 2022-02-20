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Son dakika! Popasna bölgesindeki Ukrayna askerleri - Son Dakika

Son dakika! Popasna bölgesindeki Ukrayna askerleri

20.02.2022 21:53

Son dakika haber... Askerlerden ve mevzilerden görüntüler DONETSK - Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

Askerlerden ve mevzilerden görüntüler

DONETSK - Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor. ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları, Rusya'nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas'a çevrilmesine yol açtı. Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor.

Son dakika! Popasna bölgesindeki Ukrayna askerleri
Son dakika! Popasna bölgesindeki Ukrayna askerleri
Son dakika! Popasna bölgesindeki Ukrayna askerleri

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Popasna bölgesindeki Ukrayna askerleri - Son Dakika


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