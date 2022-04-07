Son Dakika | Porto Riko'da elektik santralindeki yangın nedeniyle milyonlarca hane elektriksiz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Porto Riko'da elektik santralindeki yangın nedeniyle milyonlarca hane elektriksiz kaldı

07.04.2022 16:18
Son Dakika | Porto Riko'da elektik santralindeki yangın nedeniyle milyonlarca hane elektriksiz kaldı

Son dakika haber... SAN ABD'ye bağlı ada ülkesi Porto Riko'da elektrik santralinde çıkan yangın nedeniyle milyonlarca hanede elektrik kesintisi yaşandı.

SAN ABD'ye bağlı ada ülkesi Porto Riko'da elektrik santralinde çıkan yangın nedeniyle milyonlarca hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik dağıtım şirketi Luma, kesintinin Costa Sur'daki üretim tesisinde dün meydana gelen bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini bildirdi.

Luma Başkan Yardımcısı Kevin Acevedo, arıza nedeniyle çıkan yangının söndürüldüğünü ve onarım çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Acevedo, ülkedeki elektrik şebekesinin kırılgan olduğunu ancak gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Hastanelerde jeneratörler çalıştırılırken, trafikte meydana gelen aksaklıkları gidermek için de polis memurları görevlendirildi.

1 milyondan fazla haneyi etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle iş yerleri kapatıldı ve okullarda eğitime ara verildi.

Porto Riko'da geçen yıl haziran ayında yine elektrik santralinde yangın çıkmış, bu nedenle yüz binlerce kişi elektriksiz kalmıştı. 2016 yılında da yangın nedeniyle ada çapında kesintiler yaşanmıştı

YORUMLAR
500
ABD'den Türkiye'ye 'Rus oligark' mesajı: Kirli paranın havuzu olmayın ABD'den Türkiye'ye 'Rus oligark' mesajı: Kirli paranın havuzu olmayın Yıkım kararı verilen metruk ev alev topuna döndü Yıkım kararı verilen metruk ev alev topuna döndü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Porto Riko, Yangın, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Porto Riko'da elektik santralindeki yangın nedeniyle milyonlarca hane elektriksiz kaldı - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Kayıp üniversite öğrencisi intihar etmeden önce duvar dibine oturup ağlamış
16:06 Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti
16:05 Fırınlar ve Gaziantep Belediyesi'nden işbirliği: Fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
16:00 Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda
15:52 Çöpe dökülen sebze videolarına dair açıklama bakanlıktan geldi: Çoğu eski tarihli!
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:27:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Porto Riko'da elektik santralindeki yangın nedeniyle milyonlarca hane elektriksiz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement