Son dakika haberleri | Poyrazköy davası; tüm sanıkların ByLock kullanıp kullanmadıkları sorulacak - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Poyrazköy davası; tüm sanıkların ByLock kullanıp kullanmadıkları sorulacak

24.06.2022 17:49
Son dakika haberleri | Poyrazköy davası; tüm sanıkların ByLock kullanıp kullanmadıkları sorulacak

Edinilen son dakika haberine göre FETÖ'nün Poyrazköy kumpası soruşturmasında, örgüt üyesi eski polis 68 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak tüm sanıkların Bylock kullanıp kullanmadıklarının sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün Poyrazköy kumpası soruşturmasında, örgüt üyesi eski polis 68 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak tüm sanıkların Bylock kullanıp kullanmadıklarının sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul 33.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada bazı şikayetçilerin ifadeleri alındıktan sonra tarafların talepleri alındı. Mahkeme heyeti, tarafların taleplerini değerlendirdikten sonra kararını açıkladı.

TÜM SANIKLARIN BYLOCK KULLANIP KULLANMADIKLARI SORULACAK

Mahkeme heyeti, 18 firari sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına karar verdi. Heyet, 28 sanıklara verilen yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Mahkeme, 29 şikayetçi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin davaya katılma taleplerinin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar verdi.  Heyet, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak tüm sanıkların Bylock kullanıp kullanmadıklarının sorulmasına hükmetti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA SİLİVRİ'DE

Mahkeme, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak 'Poyrazköy davası' ile ilgili tüm evrakların mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Heyet, savunması alınmayan sanıkların savunmaları alınması için duruşmayı erteledi. Bir sonraki duruşma 17 Ekim – 27 Ekim 2022 tarihleri arasında Silivri'de görülecek.


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FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasındaki kumpas davası ertelendi FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasındaki kumpas davası ertelendi Emniyet'ten Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek Emniyet'ten Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Poyrazköy davası; tüm sanıkların ByLock kullanıp kullanmadıkları sorulacak - Son Dakika

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