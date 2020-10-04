Son dakika! Pozantı'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen operasyonda 354 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki temin eden ve satışı yapan kişilere yönelik ilçede bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada 354 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.