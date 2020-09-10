Son Dakika | Pozantı'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Son dakika habere göre ADANA'nın Pozantı ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
ADANA'nın Pozantı ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki dün saat 11.30 sırılarında orman yangını çıktı. Alevler, arazi şartları ve etkili olan rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Sarp arazideki yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Dün havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi. Alevleri kontrol altına alabilmek için gece boyunca 50'si teknik olmak üzere 400 personel, 53 arazöz, 18 su tankı ve çok sayıda iş makinesiyle yoğun bir çaba gösterdi. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 6 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale yeniden başladı. Söndürme çalışmaları özellikle alevlerin etkili olduğu Beledemik bölgesinde yoğunlaşırken, alevlerin düne oranla etkisinin azaldığı görüldü.
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