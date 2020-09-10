Pozantı'daki yangın kontrollü olarak devam ediyor

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde dün çıkan orman yangınına 2. günün sonunda devam ediyor. Ekipler, yangına kontrollü olarak müdahaleyi sürdürüyor.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisine dün saat 11.25'te henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiye ekipleri tarafından alana hapsedilen yangına kontrollü olarak müdahale devam ediliyor.