Son dakika! Premier Lig kulüplerinden 'toplu ve temaslı antrenman' kararı!

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig resmi internet sitesinden yapılan açıklamada geçen hafta Salı günü sosyal mesafeli antrenmanlara başlayan takımların oy birliğiyle toplu ve temaslı antrenmanlara başlama kararı aldığı belirtildi.

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig resmi internet sitesinden yapılan açıklamada geçen hafta Salı günü sosyal mesafeli antrenmanlara başlayan takımların oy birliğiyle toplu ve temaslı antrenmanlara başlama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada çalışmalar sırasında ikili mücadelelerin ve kayarak müdahalelerin serbest olduğu ancak bireyler arasında gereksiz kontaktan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti. Ülkede futbol sezonunun devam edip etmeyeceği konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel ve küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı.





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