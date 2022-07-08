Son dakika... Prens Harry, İngiliz The Mail on Sunday gazetesine açtığı davayı kazandı - Son Dakika
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Son dakika... Prens Harry, İngiliz The Mail on Sunday gazetesine açtığı davayı kazandı

08.07.2022 19:07
Son dakika... Prens Harry, İngiliz The Mail on Sunday gazetesine açtığı davayı kazandı

Son dakika gündem haberi... İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry, İngiliz The Mail on Sunday gazetesine açtığı iftira davasını kazandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry, İngiliz The Mail on Sunday gazetesine açtığı iftira davasını kazandı.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Prens'in ülkesine yaptığı ziyaretlerde kendisi ve ailesi için polis koruması verilmediği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığına yönelik yasal mücadelesiyle ilgili gazetenin yayınladığı makalenin bazı bölümlerinin "karalayıcı" olduğuna karar verdi.

Yargıç, gazetenin, Prens Harry'nin bakanlığa karşı kanuni hak talebini "gizli" tutmaya çalıştığı iddiasıyla, amacının halkı yanıltmak olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Duruşma öncesinde Prens Harry'nin avukatları, makalenin küçük düşürücü olduğunu belirterek, Harry'nin "yalan söylediği", "alaycı şekilde kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığı" ve "hükümetle olan yasal mücadelesini halktan gizli tutmaya çalıştığının" öne sürüldüğünü belirtti.

Gazete ise makalenin "uygunsuzluğa dair hiçbir ipucu" içermediğini ve "karalayıcı olmadığını" savundu.

İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry, dün yaptığı yazılı açıklamada, bunun kendisine "devam eden ciddi zarar, utanç ve sıkıntıya" neden olduğunu belirtmişti.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, son 3 yılda ikisi BBC'ye karşı olmak üzere İngiliz medyasına 5 dava açtı.

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Kaynak: AA

Prens Harry, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Prens Harry, İngiliz The Mail on Sunday gazetesine açtığı davayı kazandı - Son Dakika

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