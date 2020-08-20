Trafik Kazası sırasında Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ile aynı otomobilde olan asistanı Ferhat Küçük, " Malazgirt'te bir çalıştaya katıldık. Haluk Dursun hoca orada konuşma yaptı. Sonra Ahlat'a geçtik. Dönüşte Erciş'te malum kaza oldu. Kazada Haluk hocanın koltuğu sırtıma geçmişti. Orada hocaya kesinlikle bir şey olduğunu anladım. Polislere 'beni bırakın hocaya bakın' dedim" dedi.

- İstanbul