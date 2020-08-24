Son Dakika: Prof. Dr. Ceyhan: Çocuk, takabildiği yaşta maske takmalı - Son Dakika

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "2 yaşın altındaki çocuklara maska önermiyoruz; ama 2 yaşın üzerindeki çocuk takabiliyorsa takmasında yarar var. Çocuk, takabildiği yaşta maske takmalı" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 12 yaş ve üzerindeki çocukların maske takmasını, 6 ile 11 yaş arasındakilerin ise bulundukları yerlere ve taşıdıkları riske göre maske takması gerektiğini belirtti. DSÖ, 5 yaşından küçük çocukların ise genel olarak maske kullanmasına gerek olmadığını kaydetti. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, DSÖ'nün yaptığı açıklamanın hiçbir bilimsel temeli olmadığını söyledi. Ceyhan, 2 yaşın altındakilere maske önermediklerini, 2 yaşın üstündeki çocukların ise takabiliyorlarsa maske kullanmalarında yarar olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Ceyhan, "5 yaşın altı, 12 yaş gibi böyle bilimsel bir veri yok. Böyle önerileri de çok karmaşık hale getirmemek lazım. Maskenin herkesin takması durumunda yararı olduğunu ve büyük silah olduğunu biliyoruz. Bazen yaş ile ilgili bazen de kişinin kendi özellikleri ile ilgili maske takılamıyor. 2 yaşın altındaki çocuklara mümkün olduğu kadar maske taktırmamalı; ama onları da temaslardan uzak tutmak lazım" dedi.