Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var - Son Dakika

Bebeklere aşı yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, tekrardan NTV'ye katılarak canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kurugöl açıklamasında, "Söz konusu olay yanlış yorumlandı. Sadece tek bir vaka var. O da Ege'de değil, bir üniversitede sadece izlemini yaptık" sözlerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor...