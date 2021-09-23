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Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var - Son Dakika

Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var

23.09.2021 11:48

Son dakika! Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün, dün katıldığı canlı yayında 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını söylemesi gündem oldu. Tepkilerin ardından açıklama yapan Kurugöl, "Bu konuda tek bir vaka var. 1 aylık bir bebeğe yaklaşık 3 ay önce yapıldı. Söz konusu vaka Ege Üniversitesi'nde yaşanmadı, sadece izlemini biz yaptık" dedi.

Bebeklere aşı yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, tekrardan NTV'ye katılarak canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kurugöl açıklamasında, "Söz konusu olay yanlış yorumlandı. Sadece tek bir vaka var. O da Ege'de değil, bir üniversitede sadece izlemini yaptık" sözlerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kurugöl, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den 'Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı' iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Nur Can: Bu haberden sonra bu dikkatsizliği itiraftan sonra nasıl bir sağlıkçıya güvenebilirim. Bu can. Oluşan yanlışla telafisi mümkün değil. Sorumluluğunu kim alıyor peki. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • İbrahim Demir: Habersiz aşi mi olur ailelerin haberi olmadan istediginiz aşiyi yaptiramazsiniz..bu suçtur açik açik suçu itiraf etmiş cezalari ne ise çeksinler..cumhuriyet savcilarina burdan sesleniyorum Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var - Son Dakika
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