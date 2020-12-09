Son dakika haberleri... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı (2)
09.12.2020 00:55
Gelen son dakika haberlerine göre BAKAN KOCA: GENEL DURUMU İYİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın durumuna ilişkin, "Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz.
BAKAN KOCA: GENEL DURUMU İYİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın durumuna ilişkin, "Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.
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