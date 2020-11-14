Son Dakika | Prof. Dr. Özkan: "Kovid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor" - Son Dakika

Son Dakika | Prof. Dr. Özkan: "Kovid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor"

14.11.2020 10:25
Son Dakika | Prof. Dr. Özkan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Endokrinoloji ve Diyabet Kliniği Başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) diyabet hastalığının kontrolünü zorlaştırdığını söyledi.

SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Endokrinoloji ve Diyabet Kliniği Başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) diyabet hastalığının kontrolünü zorlaştırdığını söyledi.

Prof. Dr. Behzat Özkan, AA muhabirine 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Kovid-19 ile diyabet hastalığı ilişkisini değerlendirdi.

Enfeksiyonların insüline karşı direnç oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Özkan, Kovid-19'un da diğer enfeksiyonlar gibi kan şekeri yüksekline yol açtığını aktararak şöyle konuştu:

"Kovid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor. Bir diyabet hastası Kovid teşhisi konmadan önce günde 2 kere şekerini ölçüyorsa teşhis konduktan sonra günde 4 kere şekerini ölçmeli. Kan ölçülen kan şekeri düzeyine göre insülin doz ayarlaması lazım. Bazen kan şekerini normale getirmek için günlük aldığı insülin oranı yüzde 10 20 ya da daha fazla arttırılması gerekebilir. Bir diyabet hastası Kovid-19 sürecinde daha çok iştahsızlık hisseder ki normal bir diyabetik hastanın karbonhidrat ihtiyacı yüzde 50 iken, Kovid-19 hastalığı sürecinde bu oranın hastanın iştah durumuna göre yüzde 70'lere kadar arttırması gerekebilir."

Diyabetle mücadelenin dengeli beslenme ve hareketle ilişkili olduğunu anlatan Özkan, hazır hızlı yemekler yerine ev yemeklerinin tercih edilmesi gerektiğini, düzenli sporun şeker hastalığıyla mücadelede çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Araştırma Hastanesi, Şeker Hastalığı, Behçet Uz, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | Prof. Dr. Özkan: 'Kovid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor' - Son Dakika


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