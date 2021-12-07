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Son dakika! Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti

07.12.2021 00:10

Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi olan ve son olarak TRT2 ekranlarında 'Felsefe Söyleşileri' programını yapan Teoman Duralı 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden olan Duralı'nın vefatını Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Değerli dostlar ustamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Makamı ali olsun. Tüm sevenlerine sabır niyaz ediyorum." ifadeleriyle duyurdu.

Yazar Nuriye Çakmak Çelik de sosyal medya hesabından, "Benim güzel hocam. Şaban Teoman Duralı hocamız vefat etti. Oğlu ve asistanı Ayşe hanımdan teyit alındı. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

TRT 2'DE PROGRAM YAPIYORDU

Prof. Dr. Teoman Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.

Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti

"MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, "Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'nın vefâtını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı Allah makamını âli, mekânını cennet eylesin" paylaşımını yaptı.

Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti

"ACIMIZ BÜYÜK"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı için başsağlığı mesajı paylaştı.

Altun, "Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak…" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti

"BİR ERDEM ANITINI YİTİRMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Düşünce dünyamızın mimarlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamız ebediyete göç eyledi. Bir arifi, bir erdem anıtını yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri, medeniyetimizi inşa etmeye hep devam edecek. Mekanı cennet olsun" dedi.

Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti

"KIYMETLİ BİR FELSEFECİ GÖÇTÜ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Büyük bir alim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan" ifadelerini kullandı.

Çelik, "İnsanlık biraz daha eksik artık. Teoman Duralı hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekanı cennet olsun. Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti

TEOMAN ŞABAN DURALI KİMDİR?

7 Şubat 1947 Kozlu Zonguldak doğumlu Teoman Şaban Duralı Zonguldak'ta başladığı ilköğrenimini Ankara'da tamamladı ve ortaöğrenimini Ankara TED Kolejinde yaptı.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü (1973)bitirdi. 1975 yılında aynı üniversitenin Felsefe Bölümünde asistan olarak çalışmaya başladı. "Biyoloji Felsefesine Dair" teziyle felsefe doktoru (1977) oldu. 1978 yılında NATO bursuyla Paris'te biyo-teknoloji seminerlerine katıldı. 1982 yılında yardımcı doçent, aynı yıl biyoloji felsefesi üzerine verdiği tezle doçent, 1988 yılında profesör oldu. 1992-93 yıllarında Kuala Lumpur/ Malezya'da, 1994 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi Bölümünde, 1995-97 ve 1999 yıllarında ISTAT (Kuala Lumpur)'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yurtdışında değişik zamanlarda inceleme ve araştırma gezileri yaptı. Yurtiçinde ise, asıl görev yeri olan İstanbul Üniversitesinden başka, pek çok üniversitede değişik alanlarda dersler ve konferanslar verdi. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı oldu.

Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti

Türkçe, İngilizce ve çeviri makalelerini Felsefe Arkivi, Yazı, Bilim Dergisi, Türk Kültürü, Forum, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlim ve Sanat, Felsefe Konuşmaları, Milli Kültür, Bilim-Felsefe-Tarih, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yıllığı, Yeni Toplum, Turkish Daily News, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni, Dergâh, Diplomatik, Yeni Şafak, Zaman, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, NQP Türkiye, Gerçek Hayat, İstanbul'daki Anadolu, Eğitimbilim, Altınoluk, Umran, Kutadgubilig dergi, gazete ve yıllıklarında yayımladı. 2000 yılında Çağdaş Küresel Medeniyet adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülünü aldı.

ESERLERİ:

Canlılar Sorununa Giriş/ Biyoloji Felsefesiyle İlgili Çalışmalar (1982), Biyoloji Felsefesi/ Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı (1992), Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (1995), Yeniçağ Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetine (1996), A New System of Philosophy-Science frol the Biological Standpoint (1996), Felsefe-Bilime Giriş (1998), Çağdaş Küresel Medeniyet/ Anlamı-Gelişimi-Konumu (2000), Çağdaş Küresel Medeniyet (2006), Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (2007), A New System of Philosophy-Science from the Biological Standpoint, SorunNedir, Sorun Çağının Anatomisi – Çağımızın Felsefece Teşrihi (Derleyen ve Yayına Hazırlayan: Mehmet Sabri Genç, 2009), Omurgasızlaştırılmış Türklük (2013).

Son dakika! Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi, İhsan Fazlıoğlu, Teoman Duralı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti - Son Dakika


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