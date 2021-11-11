Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Profesöre cinsel taciz davasında sanığa 4 ay 20 gün hapis - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Profesöre cinsel taciz davasında sanığa 4 ay 20 gün hapis

11.11.2021 12:14
Son dakika 3. sayfa: Profesöre cinsel taciz davasında sanığa 4 ay 20 gün hapis

Son dakika haberler: Profesöre cinsel taciz davasında sanığa 4 ay 20 gün hapis Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut'un sosyal medyadan Özcan A. tarafından taciz edilmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Profesöre cinsel taciz davasında sanığa 4 ay 20 gün hapis

İSTANBUL - Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut'un sosyal medyadan Özcan A. tarafından taciz edilmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Özcan A.'nın 4 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut sosyal medyadan Özcan A.tarafından taciz edilmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Özcan A.'nın 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapsi talep edilmişti. Davaya ilişkin bugün görülen duruşmada karar açıklandı.

Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Nebahat Bulut hazır bulundu. Duruşmaya sanık Özcan A. ise katılmadı.

"Bir kağıda sarılı gül ile adres verdi"

Duruşmada beyanda bulunan Nebahat Bulut, şahsın muayene için kendisine geldiğini söyleyerek "Geldiğinde maskesinin ağız kısmı kesilmişti. Bir gariplik olduğunu anladım. Kapıyı kapatmak istediğinde 'açık kalsın' dedim. O şekilde çıktı. Birkaç dakika sonra tekrar geldi. Bir kağıda sarılı gül ile adres verdi. Ben bağırdım. Alttan aldı özür diledi. Sonra verdiği şeylerin bende kalmasını istediğini söyledi. Ben bahçeye çıkarak yüzüne fırlattım verdiği şeyleri" dedi.

'Beni gerçek hayatta tanısaydın böyle olmazdı' diye mesaj atmış

Nebahat Bulut beyanının devamında "Ertesi gün sosyal medya hesabıma mesaj atmış. 'beni gerçek hayatta tanısaydın böyle olmazdı' falan demiş. O an mesajını fark edip geriye dönük mesajlarına baktığımda bana cinsel içerikli mesajlar attığını ve benimle ilgili paylaşımlar yaptığını gördüm. Benim o ana kadar eski attığı mesajlardan haberim yoktu. Sosyal medya hesabımdan benimle arkadaş görünüyormuş. Ne zaman arkadaş olarak kabul ettim bilmiyorum. Sosyal medya hesabımı iş amacıyla kullandığım için istek gönderen herkesi kabul ediyorum. Hastaneye geleceğini daha önceden planlamış. Şahsın paylaşımlarından ve o günkü söz ve davranışlarından rahatsızlık hissettim" şeklinde konuştu.

"Bu kişinin dürtüleri çok aktive olmuş durumda"

Nebahat Bulut sanığın hastaneye geldiğinde "Bugün arabasız geldim bir sonrakinde arabayla geleceğim" dediğini de belirterek, " Acaba şahsın kaçırma ya da yaralama gibi bir düşüncesi olabilir mi diye düşündüm. Bu şahsın cinsel tacizinden şikayetçiyim. Bu kişinin dürtüleri çok aktive olmuş durumda. Bana gücü yetmeyebilir ama bir çocuğa falan da zarar verebilir diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

"Mübalağalı bir övgüde bulundum"

Sanığın dosyadaki ifadesini okuyan hakim, Özcan A.'nın "Kendisine muayene olmuştum. Paylaşımlarda mübalağalı bir övgüde bulundum" dediğini aktardı.

Mütalaa: "Ateşimi söndür, ikimizin de evli olması sorun değil" diyerek cinsel taciz suçu işledi

Duruşmada mütaalasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın Nebahat Bulut'a sosyal medyadan 'ateşimi söndür' 'ikimizin de evli olması sorun değil' gibi ifadeler kullanarak cinsel taciz suçunu işlediğini sabit bulduğundan sanığın suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilemeyeceğini aktardı. Mütalaada sanık Özcan A.'nın 'zincirleme şekilde cinsel taciz' suçundan 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Zincirleme şekilde cinsel tacizden 4 ay 20 gün hapis

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özcan A.'nın 'zincirleme şekilde cinsel taciz' suçundan 4 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın sabıkası bulunmaması nedeniyle verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Ocak 2021'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede sanık Özcan A.'nın hasta olarak hastaneye geldiğine ve müşteki Nebahat Bulut'un da kendisini muayene ettiğine yer verilmişti. İddianamede, müşteki Nebahat Bulut'un, şüphelinin muayene esnasında kendisine yönelik fiziksel bir temasta bulunmadığına fakat sosyal medya üzerinden mesajlarla rahatsız edildiğine yönelik beyanlarına yer verilmişti. Özcan A.'nın 'zincirleme olarak elektronik haberleşme araçlarıyla cinsel taciz' suçundan 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Son dakika 3. sayfa: Profesöre cinsel taciz davasında sanığa 4 ay 20 gün hapis
Son dakika 3. sayfa: Profesöre cinsel taciz davasında sanığa 4 ay 20 gün hapis

Asliye Ceza Mahkemesi, Mahkeme, Medya, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Profesöre cinsel taciz davasında sanığa 4 ay 20 gün hapis - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar 12:43 Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı 12:31 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu 12:22 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti 11:55 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi 10:20 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi

Son Dakika Haberleri
12:42 Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar
12:32 Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı
12:30 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
12:22 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı
11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti         
12:46
Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı         
12:33
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak         
12:23
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi         
11:09
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 12:52:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Profesöre cinsel taciz davasında sanığa 4 ay 20 gün hapis - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement