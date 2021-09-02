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Son Dakika | Propolisle tanışınca şehir hayatını bırakıp arıcılığa başladı - Son Dakika

Son Dakika | Propolisle tanışınca şehir hayatını bırakıp arıcılığa başladı

02.09.2021 09:58
Son Dakika | Propolisle tanışınca şehir hayatını bırakıp arıcılığa başladı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehirli görsel iletişim tasarımcı Eyüp Serhat Kılıç, İstanbul'da yaşadığı dönemde başına gelen sağlık problemlerine çare olarak propolisle tanışınca, memleketine dönerek baba mesleği olan arıcılıkla uğraşmaya başladı.

Eskişehirli görsel iletişim tasarımcı Eyüp Serhat Kılıç, İstanbul'da yaşadığı dönemde başına gelen sağlık problemlerine çare olarak propolisle tanışınca, memleketine dönerek baba mesleği olan arıcılıkla uğraşmaya başladı.

İstanbul'da üniversitede Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nü bitirdikten sonra 13 yıl boyunca kendi mesleğini yapan 35 yaşındaki Eyüp Serhat Kılıç, büyükşehirde birçok sağlık sorunu yaşıyordu. Sıkıntılarına çözüm olarak ailesinin önerdiği propolisi deneyen Kılıç, çareyi bu malzemede buldu. Propolisin bu etkisini bilimsel olarak da araştırarak iyiden iyiye etkilenen Kılıç, memleketine kesin dönüş yaparak ailesinde dört kuşaktır devam eden arıcılık mesleğini yapmaya başladı.

"Büyükşehirden sıkılınca baba mesleğine yöneldim"

Arıcılıkla ilgilenmeye başlama hikayesini anlatan Eyüp Serhat Kılıç, büyükşehirde yaşama stresinin bu kararı üzerinde etkili olduğunu belirtti. Başlarda sadece vakit geçirmek amaçlı başladığı arıcılığı zaman geçtikçe daha da ciddiye aldığını aktaran Kılıç, "Normalde İstanbul'da görsel sanatlar okudum. Orada çalışıyordum. Tabi bir süre sonra büyükşehrin sıkıntılarından bunalıp geri memleketime dönme kararı aldım ve burada arıcılık yapmaya başladım. Bu mesleği babamdan öğrendim. Babamın babası ve dedesi de kuşaklardır arıcılık yapıyormuş. Beni ilk başta en çok cezbeden şey, doğanın içinde olması oldu. Ben de her şehirde yaşayan insan gibi bir doğa özlemi çekiyordum, ama tabii iş hayatı ve o şehirden kaçıp uzaklaşmak, orada yaşarken çok da kolay olmuyor. O yüzden ben de yılda birkaç hafta tatil için gittiğim yerlerde doğanın içinde olabiliyordum. Şehir hayatından kopup buraya döndüğüm zaman aslında ilk başta sadece bir vakit geçirme ve hobi amaçlı başladım. Burada gelip doğada vakit geçirdikçe bunun bana iyi geldiğini hissettikçe, bunu daha ciddiye almaya başladım" diye konuştu.

"Propolisin faydasını görünce bu mesleğe başladım"

İstanbul'da yaşadığı dönemde çektiği sağlık sıkıntılarından bahseden Eyüp Serhat Kılıç, bu sıkıntılarına karşın çareyi propoliste bulduğunu ifade etti. Konuyla ilgili konuşan Kılıç, "İstanbul'daki son 5-10 sene içerisinde midemde çok büyük sıkıntılar çekiyordum. Doktora gittim, uzun süre tedavi olamadım. Eskişehir'e döndüğümde propolisle tanıştım. Onun faydasını kendimde gördükten sonra bu işe girmeye karar verdim. Kendim kullanıp etkisini gördüğüm zaman, şifa bulduğum zaman ben de buna inanmaya başladım. Üzerine biraz araştırma yaptığım zaman bunun bilimsel bir tarafı olduğunu da gördüm" dedi.

"Propolis, ekstraktı çıkartılarak kullanılabiliyor"

Arıcılık mesleğine girmesinde büyük etkisi olan propolis hakkında konuşan Kılıç, bu malzemenin düzenli kullanımda antioksidan özelliği taşıdığını aktardı. Arının kovanını korumak adına ürettiği propolisi bir ekstrat haline getirerek insan kullanımına uygun hale getirdiklerini dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Arı bunu kendi kovanını hijyenik tutmak adına kullandığı için arı kovanının içinde koloninin kendi sağlığı için herhangi bir şekilde bakteri, virüs, mantar, maya olmaması lazım. Bu sebeple arı bunu üretiyor ve bütün kovanı bununla kaplıyor. Doğru bir şekilde üretilip insan kullanımına uygun haline getirildiği zaman, insanda da aynı etkiyi gösterdiğini öğrenmiş oldum. Bu şekilde propolis ve arı macerasına başladım. Propolis macun kıvamında bir malzeme. Direkt vücudumuzda çözünmediği için, ekstraktını çıkarmamız gerekiyor. Bu işlem sürecinde de olabildiğince sağlıklı şeyler kullanıyoruz. " - ESKİŞEHİR

Son Dakika | Propolisle tanışınca şehir hayatını bırakıp arıcılığa başladı
Son Dakika | Propolisle tanışınca şehir hayatını bırakıp arıcılığa başladı
Son Dakika | Propolisle tanışınca şehir hayatını bırakıp arıcılığa başladı
Son Dakika | Propolisle tanışınca şehir hayatını bırakıp arıcılığa başladı
Son Dakika | Propolisle tanışınca şehir hayatını bırakıp arıcılığa başladı
Son Dakika | Propolisle tanışınca şehir hayatını bırakıp arıcılığa başladı

Görsel İletişim, Serhat Kılıç, İstanbul, Eyüp, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son Dakika | Propolisle tanışınca şehir hayatını bırakıp arıcılığa başladı - Son Dakika


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